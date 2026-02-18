「フェブラリーＳ・Ｇ１」（２２日、東京）

上半期の砂のマイル王者を決めるＧ１に、今年も骨のあるメンバーが集結。今春定年を迎える佐々木晶三調教師（７０）＝栗東＝は満を持してラムジェットを送り込み、いまだ勝利のないＪＲＡダートＧ１のタイトルを狙う。オーナーでノースヒルズ代表の前田幸治氏とは開業当初からの付き合いで、数々の名馬を誕生させてきた黄金タッグ。ラストＧ１に人馬の絆で挑み、自ら花道を飾る。

「最後の最後にＧ１を使えるのはモチベーションになるよね。この馬がいたから頑張れたところもあるよ」。今春の定年を控え、騎手時代を含めて半世紀以上の競馬人生のフィニッシュが近付く佐々木師は笑顔で語った。ラストＧ１へはチャンピオンズＣ３着のラムジェットを送り込む。自身にとってまだ勝利のないＪＲＡダートＧ１のタイトルを獲りに行く。

昨年のサウジ遠征から調子を落とし、フォーエバーヤングを筆頭とする“ダート最強世代”の東京ダービー覇者がその後勝ち星から遠ざかった。それでも師は「全部やり直した」と調整方法を一変。コリアＣで力を示し、チャンピオンズＣも３着と復活を予感させる走りを披露した。「みやこＳを使った後に帰ってきたあたりから馬が完成形に近付いた。跳びが大きくて絶対に合わない中京でも最後まで走って、差し返している。すごい馬だよ」と目を細めた。

９４年に厩舎を開業し、タップダンスシチーなど、多くの名馬を輩出してきた指揮官。なかでもノースヒルズ代表の前田幸治オーナーとは、数々の勝利を収めてきた。「開業からお世話になった人だよ。アーネストリーでやっと大きいところを勝てて、うれしかったね。面倒見のいい方でした。キズナでダービーを勝って、その後少しガクッときたけど、会長の進言もあってアップトゥデイトで障害のＧ１を勝てた」と思い出話は尽きない。

鞍上の三浦は１勝クラス時代から今回で１３戦連続のコンビ。指揮官は「馬のことを一番分かっているジョッキーで信頼しているよ」と全てを託す。「最後に（ダブルハートボンドなど）キズナ産駒と戦うのは面白いね。スピードがあっていい馬だけど、こっちにもチャンスがあるよ」と純粋にレースを楽しみにする名伯楽。最後に人馬の絆の物語が待っている。