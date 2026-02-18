¡Ú¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡Û°ÂÇ¼¥µ¥ª¥ê 2¡¦20ÂçÄÅ³®Àû¶½¹Ô¤ÇÂ¤¬¤«¤ê¡Ä¡ÖÈüÇÊ¸Ð¥µ¥ª¥ê¡¼¥Ê¡×¿·Àß¤ÎÂçÌîË¾¡ª
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×¤ÎàÀäÂÐÉÔ¶þÈà½÷á°ÂÇ¼¥µ¥ª¥ê¡Ê£³£µ¡Ë¤¬¡¢¿·¤¿¤ÊÌîË¾¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¼¢²ì¡¦ÂçÄÅ»Ô½Ð¿È¤Î°ÂÇ¼¤Ï£²£°Æü¤ËÃÏ¸µ¤Î¥¦¥«¥ë¤Á¤ã¤ó¥¢¥ê¡¼¥ÊÂç²ñ¤Ç³®Àû¤ò²Ì¤¿¤¹¡£ºòÇ¯Ëö¤Î¥ï¡¼¥ë¥É²¦ºÂÀïÁ°¤Î¼èºàÃæ¤ËÆ±²¦¼Ô¡¦¾åÃ«º»Ìï¤Ë°¦¼ÖÆâ¤Ç½±·â¤µ¤ì¤¿°ÂÇ¼¤Ï¡¢µ¼Ô¤È¾åÃ«¤¬¶¦ËÅ¤·¤¿¤È»×¤¤¹þ¤ß¡¢¼èºà¤òµñÈÝ¡£°ÊÍè¡¢²ñ¾ì¤Ç¤âµ¼Ô¤òÌµ»ë¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â³®ÀûÂç²ñ¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤òÌä¤¦¤¿¤áÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢°ÂÇ¼¤Ï¡Ö»ä¤â£³£µºÐ¤ÎÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²áµî¤Î¤³¤È¤ÏÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¼èºà¼õ¤±¤Þ¤¹¤è¡×¤È¡¢Âç¿Í¤ÎÍ¾Íµ¤ò¸«¤»µ¼Ô¤ò°¦¼Ö¤Ë¾è¤»¤¿¡£
¡¡³®ÀûÂç²ñ¤ò¹Ô¤¦²ñ¾ì¤Ï¡¢º£Ç¯£³·îËö¤Ç¤ÎÊÄ´Û¤¬·èÄê¡£Æ±²ñ¾ì¤Ë»×¤¤Æþ¤ì¤Î¤¢¤ë°ÂÇ¼¤Ï¡¢¼«¤é²¬ÅÄÂÀÏº¼ÒÄ¹¤ËÄ¾ÃÌÈ½¤·¡¢Âç²ñ¤Î³«ºÅ¤ò¤³¤¸¤Ä¤±¤¿¡£¡Ö¹â¹»£³Ç¯À¸¤Î»þ¡¢ÂÎ°éº×¤ò¥¦¥«¥ë¤Á¤ã¤ó¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥¯¥é¥¹¤Ç°ì¤Ä¤ÎºîÉÊ¤òºî¤ê¾å¤²¤ë¥À¥ó¥¹¶¥µ»¤Ç¡¢»ä¤Î¥¯¥é¥¹¤¬Í¥¾¡¤·¤Æ¡£»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀÄ½Õ¤Î¾ì½ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥×¥í¥ì¥¹¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤é¡¢¤³¤Î²ñ¾ì¤Ç»î¹ç¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ì´¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡³®ÀûÂç²ñÀ®¸ù¤Î¤¿¤á°ÂÇ¼¤Ï»î¹ç¤Î¹ç´Ö¤òË¥¤Ã¤ÆÂç²ñ£Ð£Ò¤ËÊ³Æ®Ãæ¡£¡Ö»þ´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¼¢²ì¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ý¥¹¥¿¡¼Å½¤ê¤ò¤·¤¿¤ê¡£¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ç¼¢²ì¸©½Ð¿È¤Ï»ä¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢»ä¤¬¼¢²ì¸©¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¼¢²ì¸©¤Ë¥×¥í¥ì¥¹¤ò¹¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÀÕÇ¤´¶¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±Âç²ñ¤Ç°ÂÇ¼¤Ï¼¯Åçº»´õ¤È¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ÎÂ¾¡¢¤Ê¤Ä¤Ý¤¤¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¥¹¥¿¡¼¥é¥¤¥È¡¦¥¥Ã¥É¡õÅ·ºé¸÷Í³¤ÈÂÐÀï¡£Âç²ñ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤¿¤á¥À¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥À¡¼¤ò¤¤¤È¤ï¤Ê¤¤³Ð¸ç¤ò¸«¤»¤ë¡£¤½¤·¤ÆÀäÂÐÉÔ¶þÈà½÷¤Ë¤Ï³®ÀûÂç²ñÀ®¸ù¸å¤Ë¸«¿ø¤¨¤ëÌîË¾¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÂçÄÅ»Ô¤Ç¤Ê¤¸¤ß¤Î¾ì½ê¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢»ä¤¬º£Ç¯¤á¤Ã¤Á¤ãÇä¤ì¤ÆÃÎÌ¾ÅÙ¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤é¼¢²ì¤Ë¡ØÈüÇÊ¸Ð¥µ¥ª¥ê¡¼¥Ê¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦²ñ¾ì¤òÂ¤¤ê¤¿¤¤¡ª¡¡¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¤³¤ÎÂç²ñ¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤Þ¤¹¡×
¡¡ÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì³Ð¸ç¤ò¼¨¤·¤¿°ÂÇ¼¤¬¡¢ÃÏ¸µ¤Ø¤Î²¸ÊÖ¤·¤ØÆ°¤½Ð¤¹¡£