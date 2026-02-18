元NHKアナウンサー、カナダに移住した父が54歳の若さで交通事故により他界
元NHKアナウンサー・住吉美紀が、20日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。
住吉美紀 ＝テレビ朝日提供
元NHKアナウンサーの住吉は、英語が堪能で世界遺産から生中継をするなど大きなプロジェクトを担当していた。
小学校はアメリカ、高校はカナダで過ごした住吉の父は商社に勤めていたが、ある日突然会社を辞め「カナダに移住する」と宣言。父はカナダに家を買い「実家はカナダ」になった。
大学は日本を選び、NHKで働いていた住吉に、ある日、54歳の父が交通事故で亡くなったと連絡があった。最近実家じまいをすることになり、カナダの家で父の遺品を整理していたところ、日本で就職に悩む住吉を励ますFAXの原本が出てきたそう。娘の将来を思い、励ます父の直筆の手紙に、あらためて感謝したという。
住吉美紀 ＝テレビ朝日提供
元NHKアナウンサーの住吉は、英語が堪能で世界遺産から生中継をするなど大きなプロジェクトを担当していた。
小学校はアメリカ、高校はカナダで過ごした住吉の父は商社に勤めていたが、ある日突然会社を辞め「カナダに移住する」と宣言。父はカナダに家を買い「実家はカナダ」になった。
大学は日本を選び、NHKで働いていた住吉に、ある日、54歳の父が交通事故で亡くなったと連絡があった。最近実家じまいをすることになり、カナダの家で父の遺品を整理していたところ、日本で就職に悩む住吉を励ますFAXの原本が出てきたそう。娘の将来を思い、励ます父の直筆の手紙に、あらためて感謝したという。