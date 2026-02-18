時代遅れヘア → 今っぽ感100点♡【40・50代】丸っと真似したい♡「最旬トレンドヘア」

長く同じ髪型のままだと時代遅れに感じることも……。暖かな季節を前に、今っぽくアップデートしてみては？ 軽やかさを意識したカットやカラーリングで、トレンド感をまとえるかも。そこで今回は、40・50代女性におすすめのヘアスタイルをご紹介。気になったらぜひ真似してみて。

ワンカールで決まるくびれヘア

@kitadani_koujiroさんが「結べるし、ワンカールで決まるので忙しい方にオススメ」と紹介する、肩のラインで切り揃えたミディアムヘア。レイヤーのおかげで毛先が軽くなり厚みも抑えられるため、スタイリングしやすくなります。首元にくびれがつくことでメリハリが生まれ、のっぺりした印象を避けられるのも強みです。レイヤーの位置はやや低く、大人っぽい落ち着きも演出できそう。

ふわっと広がる動きとカラー

同じレイヤーカットでも、表面にたっぷり入れた場合はより動きが引き立って見えます。レイヤーは内側、ベースは外側と、それぞれ反対方向へ向けて巻くとさらに華やかさがアップ。細いハイライトは暗めのベースカラーに立体的な印象を与えると同時に、白髪ぼかしの役割も果たしてくれます。

ミニマル派はコンパクトにカット

襟足をギリギリまで短くしたミニボブは、首がすらっと見えやすいのが特徴。まだ活躍しそうなハイネックやマフラーと合わせてももたつきにくいシルエットです。白髪と相性のいいくすみカラーに、伸びても目立ちにくいようにハイライトも忍ばせて。

うねりやクセを味方にチェンジ

40・50代になり、うねりやクセという形で髪質の変化が現れたなら、あえてデザインとして楽しんでみて。レイヤーのふんわり感と上手くマッチするかも。カットした@rico_salonさんいわく「肩につく長さで勝手に外ハネ」になる仕様。スタイリングの手間も省けます。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kitadani_koujiro様、@yuuna__iwama様、@acco.mama様、@rico_salon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nae.S