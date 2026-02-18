SixTONES・高地優吾、堀田茜らが『プロフェッショナル 保険調査員・天音蓮』出演決定 “離婚保険”に絡む重要な役どころに
玉木宏が主演するドラマ『プロフェッショナル 保険調査員・天音蓮』（フジテレビ系／毎週木曜22時）の第7話（2月19日放送）に、堀田茜、高地優吾（SixTONES）、平野美宇、高田夏帆、鈴木誉、永井理子がゲスト出演。“離婚保険”に絡む重要な役どころを演じる。
本作は、沈着冷静な最強保険調査員の主人公が保険金にまつわる悪を退治する痛快エンターテインメントドラマ。主人公・天音蓮（玉木）は、あらゆる保険を扱う外資系保険会社に持ち込まれる保険金詐欺疑惑のある案件を、個性豊かな仲間たちと協力し、ときに味方をも欺き真相を解明、ときに被害者たちの心に寄り添い、彼らの人生に救いをもたらしていく。
第7話で深山リサーチに持ち込まれた保険調査案件は、離婚した際に必要な引っ越し費用、裁判費用、生活費などをカバーする保険“離婚保険”。
卓球金メダリストの大河内萌子（堀田茜）と、彼女を支える管理栄養士の夫・広也（高地優吾）は、夫婦でタレント活動も行う著名人夫婦。凛（岡崎紗絵）は二人を「理想の夫婦」だと言うが、天音は「結婚だけが幸せの形じゃないんだよ」と鼻で笑っていた。そんなおしどり夫婦が突如として、離婚を迎えることになり、驚きを隠せない一同。天音と凛は、早速大河内夫妻の離婚調査に乗り出すのだが…？
また第7話では、所長の深山（小手伸也）のまな娘・みつ葉を深山リサーチの事務所で預かることに。留守番を任されていた凛だったが、少し目を離した隙にみつ葉がいなくなってしまう―。
果たして、幸せそうに見えた大河内夫婦の裏に隠された秘密とは―。また、オフィスからいなくなったみつ葉の行方は…？今回の調査では、「10組の夫婦が居れば、10通りの事情がある」と豪語する“離婚のスペシャリスト”の深山所長自らも出動となる。
堀田茜が演じるのは、卓球の日本代表で金メダリスト・大河内萌子。夫とともにメディアでも幅広く活躍しており、夫婦生活ともに順風満帆な人生を送っている。そんな萌子だが、夫である広也との結婚後に、卓球ダブルスの相方である久保茂樹と熱愛疑惑が流れた過去を抱えている―。
高地優吾が演じるのは、卓球の金メダリスト・大河内萌子の夫である大河内広也。自身も管理栄養士の資格を持ち、アスリートである萌子の試合に帯同し、食事や体調管理など身の回りのことを献身的に支えている心優しき夫。夫婦でCM共演をしており、世間では理想の夫婦として知名度を誇っている。しかし、自身の価値は国民的スターである萌子の夫という肩書あってのものと劣等感を感じていた最中、突如として妻に離婚を突きつけられてしまうー。
平野美宇が演じるのは、萌子と同じ高校出身で卓球選手である平野美宇“本人役”。東京五輪2020とパリ五輪2024において2大会連続で卓球女子団体を銀メダルに導いた日本を代表する現役アスリートの平野が披露した、本作の体育館における練習場シーンでの “強烈スマッシュ”が見どころだ。
高田夏帆が演じるのは、萌子が所属する実業団に属するマネジャー・華村風香。萌子の夫である大河内広也とは、大学時代のゼミの同級生で、いまだに試合会場などでは顔を合わす間柄。萌子のプライベートな問題について何かを知っているのではと天音と深山に疑われ、調査対象になっていく。また、自身でも家庭にある事情を抱えており…。
鈴木誉が演じるのは、深山リサーチ所長・深山敏雄の娘・江本みつ葉。10歳という年頃の子供ということもあり、父親である深山を“執事”のように扱っている。さらに、たまにしか合えない父親には、ずっと不満を抱え続けている。父親のもとに預けられたある日、母親から忠告されていた“ある場所”を訪れてしまい、トラブルに巻き込まれていく―。
永井理子が演じるのは、今回の離婚保険に関わる調査で天音と凛が夫婦を装って潜入することになる、結婚式場の明るく容姿端麗なスタッフ・土橋理恵。天音たちが調査している結婚式場を予約している“あるカップル”についての聞き込み調査の対象となっていく。
木曜劇場『プロフェッショナル 保険調査員・天音蓮』は、フジテレビ系にて毎週木曜22時放送。
※キャストコメント全文は以下の通り。
※高地優吾の「高」は「はしごだか」が正式表記
＜コメント全文＞
◆堀田 茜
Q.本作の出演へのお気持ち・役作りについて、意気込みをお願いいたします―
「卓球選手の役は初めてで、しかもメダリストの役でしたので、ラケットの持ち方からサーブの仕方まで細かくプロの方に教えていただき、撮影現場でも何度も動きを確認しながら挑みました。
ずっと緊張感がありましたが、監督もたくさんコミュニケーションをとってくださり、不安はなく現場に入れたと思います。おかげで卓球がとても好きになりました。（笑）」
Q. 視聴者へメッセージをお願いいたします。
「大河内萌子役を演じさせていただきました堀田茜です。第７話は様々な人間関係が入り交じるストーリーで目が離せません。ぜひ最後まで楽しみにしていただけたらうれしいです」
◆高地優吾
Q.本作の出演へのお気持ち・役作りについて、意気込みをお願いいたします―
「役作りとしては“萌子の思いなどを全部分かった上で葛藤する広也”をどう演じられるかが肝だなと思って臨みました。僕が出演させていただく回は『離婚保険』がメインテーマとなっています。家族の形のあり方など考えさせられるシーンも多いので、その辺りも見所だと思います」
Q. 視聴者へメッセージをお願いいたします。
「広也の葛藤を思う存分楽しんで頂けたらうれしいです。玉木さんや岡崎さん、小手さんが演じる保険会社のチームワークが良く、見ていてうらやましい職場だなと思っていました。色々な楽しみ方ができる作品だと思うので、是非ご覧下さい！！」
◆平野美宇
Q.本作の出演へのお気持ち・役作りについて、意気込みをお願いいたします―
「今回、平野美宇本人役で参加させていただき、普段通り臨むことができました。玉木さんとのシーンではオーラに圧倒されましたが、監督から“卓球の練習の時のような真剣な目で”とアドバイスをいただき、表情を意識して頑張りました！」
Q. 視聴者へメッセージをお願いいたします。
「ドラマ出演は８年ぶり２度目で、とてもうれしいです。ドラマ担当！？になれるよう頑張りました。卓球を話題にしていただけたことにも感謝しています。皆さん是非ご覧ください！！」
◆高田夏帆
Q.本作の出演へのお気持ち・役作りについて、意気込みをお願いいたします―
「華村風香役を演じさせて頂きました、高田夏帆です。 台本にあるト書きやセリフは少ないものの、点と点が線になるように、 生活感が出るように、丁寧に演じさせてもらいました。
と言うか、余白時間も静かに考え演じる時間がありました」
Q. 視聴者へメッセージをお願いいたします。
「朝でもお昼でも役の持つ影の部分が出せたかなと思います。 改めてお芝居でぞくぞくしたい、ぞくぞくさせたい、と思った作品でした。 あ、2度目ましての小手伸也さんは洒落た着こなしがとてもとても素敵でした〜」
◆鈴木 誉
Q.本作の出演へのお気持ち・役作りについて、意気込みをお願いいたします―
「出演が決まった時はとてもうれしかったです！みつ葉役は、普段の私とは真逆の性格なので演じるのは難しかったけれど、監督と本読みやリハーサルを重ねてみつ葉役のキャラクターにとても愛着を持って心を込めてお芝居できたと思います。明るい現場で面白い監督さん、キャストの皆さんに囲まれてのお芝居がとても幸せでした」
Q.視聴者へメッセージをお願いいたします。
「江本みつ葉役の鈴木誉です。７話はそれぞれのキャラクターの小さな優しさが滲み出る回です。
子供であるみつ葉の言葉に大人達も気付かされる事があるかもしれません。みつ葉の心の変化にも注目してください」
◆永井理子
Q.本作の出演へのお気持ち・役作りについて、意気込みをお願いいたします―
「ウェディングプランナー役を演じさせていただくにあたって、実際にウェディングプランナーさんの動画を見たり、現場で所作を教えていただき、身体の動きから丁寧に演じることを心がけました」
Q. 視聴者へメッセージをお願いいたします。
「７話の離婚保険では、家族のあり方やそれぞれの幸せの形について考えさせられ、グッとくる場面もあると思います。是非、お楽しみください」
