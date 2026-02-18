元「Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅ」の岩橋玄樹（２９）が１１日にメジャー１ｓｔシングル「Ｄａｎｇｅｒｏｕｓ Ｋｅｙ」を発売し、このほどスポーツ報知の取材に応じた。

グループ脱退から約５年。２度目のメジャーデビューを勝ち取り、「準備してきたものをやっと届けることができるワクワク感が一番大きい」と胸を膨らませる。デビュー曲はロック調で、新たな一歩を踏み出す人を後押しする曲に仕上がった。「新しい自分を見せることができたら」と意気込む。

２１年４月からソロ活動を始め、日本と米ロサンゼルスとの２拠点生活を選択。「小さい時からの夢で、自分のクリエイティブな気持ちを広げてくれる」。現在も英語を猛勉強中で「世界中の人たちが聴いてくれる曲を作りたい」と将来的な全編英語詞の楽曲挑戦にも意欲を示す。

今後は、ロスの音楽文化の中心となってきたサンセットストリップのライブハウスに立つことが目標で「昔から名誉のある場所でいつかライブをやりたい」。自宅から近いというドジャースタジアムでの歌唱も夢見ており「自分の曲が流れたら泣いちゃいますよ」と語った。周囲への感謝を胸に、自分だけの道を突き進む。（古本 楓）

◆岩橋 玄樹（いわはし・げんき）１９９６年１２月１７日、東京都生まれ。２９歳。２０１８年５月に「Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅ」としてメジャーデビュー。２１年３月に同グループを脱退。大の巨人ファンで、１７年５月号から「月刊ジャイアンツ」で連載も担当し、現在はエグゼクティブ・エディターとして活動中。