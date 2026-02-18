『有吉弘行のものまねTHEワールド』第3弾の放送決定 日本が大好きすぎる外国人の精鋭が美声を披露【コメントあり】
フジテレビでは28日、『土曜プレミアム 有吉弘行のものまねTHEワールド』（後9：00）の第3弾を放送することが決定した。本番組は、日本人アーティストをこよなく愛する外国人が、そのアーティストの歌ものまねに挑戦し、“ジャパンものまねNo.１”を決定するワールドワイドなものまねアワードだ。
今回は、前回を上回る世界42の国と地域から200人以上がノミネート。番組を放送するたびに増える候補者から、厳選に厳選を重ねた18人が歌唱アーティストならではのファッションに身を包み華麗な歌声を披露する。熱戦を勝ち抜き、第３代チャンピオンに輝くのは一体誰なのか。さらに、「顔だけなら似ている自信がある！」という、顔だけものまね外国人の皆さんが登場する爆笑コーナーも必見だ。
今大会の審査員は、ものまね界のレジェンド・清水ミチコ、原口あきまさをはじめ、猪狩蒼弥（KEY TO LIT）、近藤春菜（ハリセンボン）、齊藤京子、早乙女太一、田中卓志（アンガールズ）！熱いものまねバトルの行く末を見守る。
今回もアメリカ、カナダ、イタリア、ブラジル、フィンランド、韓国、マレーシアなど、さまざまな国と地域から本番組のためだけに緊急来日した、日本語を全く話せないにもかかわらず、日本人アーティストの歌ものまねをする外国人が続々登場。MISIA、山下達郎、Ado、スキマスイッチ、中森明菜、B’z、美空ひばりなどの名曲で、驚きのパフォーマンスを見せつける。
■有吉弘行コメント
「今回も多くの国の方々に出場していただきました。いろんな国の方が日本の曲をあんなに好きでいてくれることがうれしいんですけど、何度やっても外国の方が日本語で歌ってくれることに違和感があります（笑）。今回も日本語がしゃべれない方がいらっしゃいましたけど、気持ちが伝わってくるのが本当に不思議でした！最初に登場した山下達郎さんのものまねをしてくださった方が印象に残っています。トップバッターにふさわしい方でしたね！ギャップでいうと、革ジャンにサングラスに長髪…なのに歌声はスキマスイッチさんの方ですね！初めて安田大サーカスのクロちゃんを見た時くらいの驚きがありました（笑）。今回も審査員が相当悩まれたくらいの激戦になっています！実力者ばかり！皆さんも楽しく見ていただけたらと思います。そして“疑惑”の『顔だけTHEワールド』は…田中くんとスタッフの方は長めの反省会をしていただきたいなと思います…（笑）」
