【きょうから】スタバ、春の新作“ティーラテ”＆デザート発表 ハニーレモン＆ピスタチオで爽やかな味わい
スターバックス コーヒー ジャパンはきょう18日から、全国27店舗のティーを楽しむ「スターバックス ティー ＆ カフェ」にて「スプリングシーズン」第一弾を販売開始する。
【画像】春のデザートも！「トルタ ピスタチオ&ベリー」
新作は、スターバックスがオリジナルで開発した「アールグレイ ブーケ ディライト」を主役に、ハニーレモンとピスタチオで仕上げたさわやかな春のティーラテ『アールグレイ ハニーレモン ムース ティー ラテ（ホット/アイス）』。また、イタリアの食文化を体験できるイタリアンベーカリー「プリンチ」から、このシーズンに味わえるスイーツ『トルタ ピスタチオ&ベリー』も登場する。
日本オリジナル茶葉として開発した「アールグレイ ブーケ ディライト」は、2025年4月に登場。今回は、「アールグレイ ブーケ ディライト」を主役にレモンの爽やかな味わいが合わさり、春の訪れを五感で感じることができるティー ラテを開発した。
『アールグレイ ハニーレモン ムース ティー ラテ（ホット / アイス）』は、アールグレイと彩りあふれる花々を合わせた「アールグレイ ブーケ ディライト」のティー ラテに、上品な甘さと爽やかでほんのりフローラルな余韻が残る口当たりの良いアールグレイティームースを合わせた。
トップに、マヌカハニー入りはちみつのコクとレモンピールの甘酸っぱさが際立つ相性抜群のレモンジャムをのせて、トッピングには柑橘の爽やかな香りが広がるベルガモットシトラスパウダーと、ほのかに香ばしいクラッシュピスタチオで仕上げた。一口飲むと、ハニーレモンと華やかな味わいが口の中に広がり、待ち遠しい春を先取りできるティー ラテとなる。
