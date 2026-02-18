『るなしい』テレ東で実写ドラマ化 主演は原菜乃華 連ドラ初主演で「今はとてもわくわく」【コメント全文】
テレビ東京は18日、連続ドラマ『るなしい』（毎週木曜 深0：30〜）を4月2日から放送すると発表した。原作は、2022年上半期「週刊文春エンタ マンガ賞！」で最高賞に選ばれた意志強ナツ子氏による同名漫画。主演は原菜乃華が務める。
【書影カット】原菜乃華と似てる!?『るなしい』の主人公
『アメトーーク!』（テレビ朝日）の「漫画大好き芸人」や『川島･山内のマンガ沼』（読売テレビ）などメディアでも紹介され、マンガ好きで知られる麒麟・川島明やOKAMOTO'S のオカモトショウ（Vo）が絶賛するなど、著名人をはじめさまざまな層から人気がある前代未聞の信者ビジネス漫画を実写ドラマ化する。
主人公の郷田るな役には、連続テレビ小説「あんぱん」（NHK）や映画『見える子ちゃん』『推しの子』シリーズなどの作品に出演し、第47回日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞した原が決まった。連続ドラマの主演を務めるのは、今回が初となる。
本作の脚本・監督には、見逃し配信の総再生数がテレ東史上最高を記録し話題となった、“不倫ホラー”「夫の家庭を壊すまで」の監督を担当した上田迅氏が決定している。
原は「こんなにも惹かれる作品に携われることに、今はとてもわくわくしています。撮影が待ち遠しいです」とコメントした。
■あらすじ
「火神の子」として生きる女子高生・郷田るなは、祖母と営む鍼灸院で自らの血を入れたモグサを用いて「自己実現」を販売する信者ビジネスを行なっていた。
その背景ゆえ、学校では「宗教の人」と呼ばれ孤立するるなにとって唯一の理解者は幼なじみのスバルだけ。だがある日、いじめから救ってくれた学校の人気者・ケンショーに恋をしてしまう。しかし、“神の子”に恋は許されない。
恋心を抑えることができなかったるなはケンショーに告白するが、あえなく失恋して体調を崩してしまう。気持ちを弄ばれたと感じたるなは、ケンショーを信者ビジネスに取り込み復讐すると決意する。
■原菜乃華 コメント
――本作への出演が決まったときの気持ちをお聞かせください。
原作を読んだとき、自分が演じるということを意識せず、ひとりの読者として物語に没入してしまいました。ページをめくる手が止まらず、こんなにも惹かれる作品に携われることに、今はとてもわくわくしています。撮影が待ち遠しいです。
――台本を読んで感じたこと、またご自身が演じる役柄についての印象や意気込みをお聞かせください。
物語全体に漂う独特の空気感と不気味さに強く惹かれました。登場人物それぞれに狂気を感じながらも、どこか身近に思える心理描写が印象的で、人間の「気持ち悪さ」を繊細に描いた作品だと感じています。これまで演じたことのない役でもあり、人々を惹きつける彼女の不思議な魅力や狂気、葛藤をどう表現すればいいのか、プレッシャーも感じています。
――楽しみにしている視聴者へメッセージをお願いします。
怪しいと分かっているのに惹かれてしまい、目が離せない。気づけば自分も、るなのビジネスに取り込まれているかのような感覚に陥る作品です。今までに観たことのない、刺激的な物語になっていると思います。ぜひ楽しみにしていていただけたらうれしいです。
■原作者・意志強ナツ子氏 コメント
『るなしい』のドラマ化のお話をいただいたときは、以前から映像化への憧れはあったものの、「私の作品が本当に実写になるのだろうか」と、にわかには信じられないほど驚き、そして大変うれしく思いました。
主演の原菜乃華さんは、まさに今をときめく俳優さんであり、主人公のるなを演じていただけるなんてこれ以上ないほど贅沢なことだと感じています。るなが持つ独特の「無垢さ」と、人を惹きつける「カリスマ性」。その二面性を同時に表現できるのは、もはや原さんしか考えられないと確信しています。
ドラマ版では、漫画で描ききれなかった他のキャラクターたちの性格や背景も、より人間味を持って丁寧に描かれています。実写としてより立体的に、深化した「るなしい」の世界をぜひ楽しんでいただければ幸いです。
【書影カット】原菜乃華と似てる!?『るなしい』の主人公
『アメトーーク!』（テレビ朝日）の「漫画大好き芸人」や『川島･山内のマンガ沼』（読売テレビ）などメディアでも紹介され、マンガ好きで知られる麒麟・川島明やOKAMOTO'S のオカモトショウ（Vo）が絶賛するなど、著名人をはじめさまざまな層から人気がある前代未聞の信者ビジネス漫画を実写ドラマ化する。
本作の脚本・監督には、見逃し配信の総再生数がテレ東史上最高を記録し話題となった、“不倫ホラー”「夫の家庭を壊すまで」の監督を担当した上田迅氏が決定している。
原は「こんなにも惹かれる作品に携われることに、今はとてもわくわくしています。撮影が待ち遠しいです」とコメントした。
■あらすじ
「火神の子」として生きる女子高生・郷田るなは、祖母と営む鍼灸院で自らの血を入れたモグサを用いて「自己実現」を販売する信者ビジネスを行なっていた。
その背景ゆえ、学校では「宗教の人」と呼ばれ孤立するるなにとって唯一の理解者は幼なじみのスバルだけ。だがある日、いじめから救ってくれた学校の人気者・ケンショーに恋をしてしまう。しかし、“神の子”に恋は許されない。
恋心を抑えることができなかったるなはケンショーに告白するが、あえなく失恋して体調を崩してしまう。気持ちを弄ばれたと感じたるなは、ケンショーを信者ビジネスに取り込み復讐すると決意する。
■原菜乃華 コメント
――本作への出演が決まったときの気持ちをお聞かせください。
原作を読んだとき、自分が演じるということを意識せず、ひとりの読者として物語に没入してしまいました。ページをめくる手が止まらず、こんなにも惹かれる作品に携われることに、今はとてもわくわくしています。撮影が待ち遠しいです。
――台本を読んで感じたこと、またご自身が演じる役柄についての印象や意気込みをお聞かせください。
物語全体に漂う独特の空気感と不気味さに強く惹かれました。登場人物それぞれに狂気を感じながらも、どこか身近に思える心理描写が印象的で、人間の「気持ち悪さ」を繊細に描いた作品だと感じています。これまで演じたことのない役でもあり、人々を惹きつける彼女の不思議な魅力や狂気、葛藤をどう表現すればいいのか、プレッシャーも感じています。
――楽しみにしている視聴者へメッセージをお願いします。
怪しいと分かっているのに惹かれてしまい、目が離せない。気づけば自分も、るなのビジネスに取り込まれているかのような感覚に陥る作品です。今までに観たことのない、刺激的な物語になっていると思います。ぜひ楽しみにしていていただけたらうれしいです。
■原作者・意志強ナツ子氏 コメント
『るなしい』のドラマ化のお話をいただいたときは、以前から映像化への憧れはあったものの、「私の作品が本当に実写になるのだろうか」と、にわかには信じられないほど驚き、そして大変うれしく思いました。
主演の原菜乃華さんは、まさに今をときめく俳優さんであり、主人公のるなを演じていただけるなんてこれ以上ないほど贅沢なことだと感じています。るなが持つ独特の「無垢さ」と、人を惹きつける「カリスマ性」。その二面性を同時に表現できるのは、もはや原さんしか考えられないと確信しています。
ドラマ版では、漫画で描ききれなかった他のキャラクターたちの性格や背景も、より人間味を持って丁寧に描かれています。実写としてより立体的に、深化した「るなしい」の世界をぜひ楽しんでいただければ幸いです。