巣ソフトバンク戦先発 巨人の泉圭輔投手（２８）が、２軍の対外試合今季初戦となる１９日のソフトバンク２軍戦（ひむか）で先発することが１７日、分かった。今季から先発に挑戦。１軍ローテ入りへのスタートを古巣相手に切る。

静かに気持ちを高ぶらせた。「一発目の実戦で気持ちも乗ってくるし、勝負にいける」。今キャンプでは初日から１０６球の熱投。８日のライブＢＰでは阿部監督の前で、打者６人に無安打５奪三振とアピールに成功した。「コースを狙いすぎずに、強い真っすぐを投げるイメージがあればいける」と自信を深めた。

変化球の仕上がりも上々だ。先発仕様に改良したカットボールと、独特な軌道を描く最大の武器ツーシーム。昨秋から試行錯誤を重ねた２球種は「カットボールは試合でも有効な球になりそう。ツーシームはまだ完璧ではないけれど、いいときに近付いている」と手応えを感じている。

通算１６３登板（先発１試合）と、中継ぎ経験豊富な右腕はブルペンで３６球を投げて調整。「いい結果とパフォーマンスを見せないと１軍に上がれない。バッターを制圧できるようにやるだけ」と意気込んだ。（加藤 翔平）