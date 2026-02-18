ドジャース・山本由伸投手（２７）がバッテリー組キャンプ５日目で野手組のキャンプインとなった１７日（日本時間１８日）、アリゾナ州グレンデールの球団施設の球団施設でライブＢＰ（実戦形式の練習）で登板した。今キャンプ２度目のライブＢＰ登板となり、打者８人に対して３３球を投げて安打性３本、２三振という結果だった。

山本はＴ・ヘルナンデス、パヘス、タッカー、金慧成、シアニとこの日からキャンプインした野手組のメンバーと対戦。１イニング目はＴ・ヘルナンデスに四球、パヘスを遊ゴロ、タッカーを見逃し三振で安打性の当たりはなく、ＷＢＣ韓国代表に選出されている金慧成との対戦を迎えると、左翼へ柵越えの一発を浴びた。山本が今季許した初の本塁打ともなった。２イニング目想定の先頭だった金慧成には再び中堅へ安打性の当たりを浴びた。１３日（同１４日）に対戦した際にも安打性の当たりを許していた。

３月７日には、東京ドームで行われるＷＢＣ１次ラウンドで対戦する日本と韓国。６日の台湾戦で開幕投手を務めるとされている山本が韓国戦で登板する可能性は低そうだが、ＷＢＣの“前哨戦”とも言える日韓対決で、山本は快音を許した。練習終了後の山本と金は笑顔でお互いをたたえ合っていた。