◇練習試合 広島10―1楽天（2026年2月17日 コザしんきん）

広島は17日、楽天との練習試合（コザしんきん）に臨み、17安打10得点と打線が奮起して大勝した。新井貴浩監督（49）は「昨年よりも高いレベルで競争できている」と手応えを示した。ドラフト1位・平川蓮外野手（21＝仙台大）が3安打1打点と躍動すれば、二俣翔一内野手（23）も3本の二塁打を放って3打点とアピール。実戦での調整が本格化する中、横一線の競争が熱を帯びてきた。

スタメン野手の平均年齢は23・2歳。そんな若ゴイたちのバットが火を吹いた。17安打10得点の大勝。新井監督は確かな手応えを感じていた。

「昨年よりも高いレベルで競争できていると思う。昨年1軍を経験した若い選手と、新しく加わったルーキーたちと、凄く良い競争ができている。昨年よりも間違いなく一つ高いレベルで競争できている」

今春2度目の対外試合。モンテロ、ファビアンの両外国人と、体調不良で静養中の秋山、右足を痛めて別メニュー調整中の菊池を除くメンバーで臨んだ。猛打の口火を切ったのはドラフト1位・平川だった。1点を先制された直後の初回先頭で左腕・古謝の初球を中前打。「ファーストストライクから打ちにいけているのがいい」と振り返った。

前回15日の巨人戦に続いて1番で起用されたルーキーは、対外試合が始まる直前に1番打者としての心得を新井監督に直接尋ねていた。「チームによって1番打者は球数を投げさせるという役割もある。新井監督に聞いたら、“そんなの別にいいよ”と言われたので、初球からいくようにしている」と早速体現した。この安打をきっかけに3点を奪って逆転に成功。平川は2回2死では左翼線二塁打、8回無死二塁でも内から一塁線を破る右前適時打を放つなど、2戦連続の複数安打と打点を記録した。

二俣は3本の二塁打で存在感を発揮した。同点に追いついた直後の初回2死一、二塁で古謝から左翼フェンス直撃の適時二塁打を放つと、3―1の3回無死満塁では右翼フェンス直撃の2点二塁打。8回先頭でも左中間二塁打を記録した。「練習通り、自分のスイングをすることを心がけて試合に入った。課題の打撃を残りのキャンプでもアピールしてやっていきたい」。昨秋から捕手に再挑戦。今春は外野、内野、捕手の“三刀流”をこなすユーティリティープレーヤーは、打撃でも成長ぶりを示した。

佐々木、林、石原、佐藤啓ら先発9人中8人に安打が生まれる猛打ショー。高水準のアピール合戦が続けば、指揮官の手応えは確信に変わるはずだ。 （長谷川 凡記）