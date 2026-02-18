◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽フィギュアスケート 女子ショートプログラム（１７日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

【ミラノ（イタリア）１７日＝大谷翔太】女子ショートプログラムが行われ、初出場の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が自己ベストの７８・７１点をマーク。今季シニア１年目の１７歳が、笑顔の五輪デビューを果たした。

冒頭のトリプルアクセル（３回転半ジャンプ）を成功し、勢いに乗った。ルッツ―トウループの連続３回転、後半の３回転ループを決めた。演技後は両手でガッツポーズ。見守った中庭コーチは「よく演技できますね。僕だったらできていないです」と教え子の強心臓に驚いていた。五輪での３回転半ジャンプ成功は伊藤みどり、浅田真央、樋口新葉に続き、日本女子４人目の快挙となった。

ついに憧れの舞台に立った。昨年４月に誕生日を迎え、１７歳で五輪出場資格を得た中井。シニア１年目を迎えると、ＧＰシリーズデビュー戦のフランス大会でいきなり優勝を飾った。ＧＰシリーズ２戦を経てファイナルに進めば、日本勢最上位となる２位と躍進。五輪選考レースで先頭を走り、全日本選手権４位で切符をつかんだ。

５歳で始めたフィギュアスケートは、２０１０年バンクーバー五輪で銀メダルの浅田真央さんの映像をみたことがきっかけ。代名詞「トリプルアクセル」の虜となり、すぐに練習を始めた。ＧＰファイナルでは、その浅田さんが観客席で見守る中、大技を成功。「浅田さんの前でトリプルアクセルを決めたい気持ちがあった」と声を弾ませ、一気にミラノまで突き進んできた。

現地入り後も順調に調整を重ね、大舞台への緊張感を問われても「正直、あまり怖さというものは自分は持っていない」と強心臓。１７歳らしく「失うものもないと思っているので。まずはこの五輪を、どれだけ楽しめるか」と気風よく語っていた。１７歳で表彰台なら、浅田さんの１９歳を２歳下回り最年少。ニューヒロインがミラノで旋風を巻き起こす。