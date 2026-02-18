ＮＹ各市場 ５時台 ダウ平均は９０ドル高 シカゴ日経平均先物は５万７１２０円
NY株式17日（NY時間15:18）（日本時間05:18）
ダウ平均 49591.72（+90.79 +0.18%）
ナスダック 22615.07（+68.40 +0.30%）
CME日経平均先物 57120（大証終比：+510 +0.89%）
欧州株式17日終値
英FT100 10556.17（+82.48 +0.79%）
独DAX 24998.40（+197.49 +0.80%）
仏CAC40 8361.46（+44.96 +0.54%）
米国債利回り
2年債 3.439（+0.031）
10年債 4.052（+0.004）
30年債 4.681（-0.014）
期待インフレ率 2.275（-0.015）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.738（-0.016）
英 国 4.376（-0.023）
カナダ 3.225（-0.031）
豪 州 4.685（-0.024）
日 本 2.126（-0.078）
NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝62.34（-0.55 -0.87%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝4894.80（-151.50 -3.00%）
ビットコイン（ドル）
67544.63（-1281.72 -1.86%）
（円建・参考値）
1035万3241円（-196462 -1.86%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
