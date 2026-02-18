NY株式17日（NY時間15:18）（日本時間05:18）
ダウ平均　　　49591.72（+90.79　+0.18%）
ナスダック　　　22615.07（+68.40　+0.30%）
CME日経平均先物　57120（大証終比：+510　+0.89%）

欧州株式17日終値
英FT100　 10556.17（+82.48　+0.79%）
独DAX　 24998.40（+197.49　+0.80%）
仏CAC40　 8361.46（+44.96　+0.54%）

米国債利回り
2年債　 　3.439（+0.031）
10年債　 　4.052（+0.004）
30年債　 　4.681（-0.014）
期待インフレ率　 　2.275（-0.015）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.738（-0.016）
英　国　　4.376（-0.023）
カナダ　　3.225（-0.031）
豪　州　　4.685（-0.024）
日　本　　2.126（-0.078）

NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝62.34（-0.55　-0.87%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝4894.80（-151.50　-3.00%）

ビットコイン（ドル）
67544.63（-1281.72　-1.86%）
（円建・参考値）
1035万3241円（-196462　-1.86%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ