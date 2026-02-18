将棋の第75期王将戦（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）7番勝負第4局は17日、和歌山市の「和歌山城ホール」で第1日を行い、後手の挑戦者・永瀬拓矢九段（33）が68手目を封じて指し掛けた。4連覇中の藤井聡太王将（23）＝名人含む6冠＝が繰り出した「強気の受け」で2勝2敗のタイへ戻すか、永瀬が初の王将位へ王手をかけるか。対局は18日午前9時に再開する。

お互いの読みと読みがぶつかる、醍醐味（だいごみ）と呼べる局面だった。後手の永瀬はいけると思って攻めた。藤井は攻めさせても大丈夫と受けた。矛が強いか盾が強いか。結論は封じ手を経て2日目に持ち越された。

角換わり腰掛け銀へ進んだ、永瀬の56手目△5五桂への応手▲3八銀（第1図）。当たりになった銀を上下どちらへ逃がすかの2択で藤井は退却させた。

決して弱気なのではない。むしろ「強気の受け」（立会の稲葉陽八段）だった。上へ逃げる▲5六銀では▲5六歩で打たれたばかりの5五桂を取りにいくことはできない。その余地を残した。ただ、▲3八銀では駒が下がるため永瀬の攻めを呼び込みかねない。その怖さを13分の考慮で見切ったからこその指し手。実際に封じ手前の67手目▲5六歩で永瀬の攻めの拠点を除去しにいった。

藤井は午後0時半からの昼食休憩前、記録係の関祐人三段（24）に「冷房を入れてもらえますか？」と要望した。外気温8度。室温は21度に設定されてあったが、午後は下限の20度とし風量も最大にして対応した。膝掛けとカイロが急ぎ手渡された関三段は膝掛けを使った。封じ手後、「メッチャ寒かったです」と苦笑いで明かした。

1勝2敗の王将戦だけではない。藤井は8日に第1局が指され、挑戦者の増田康宏八段（28）が先勝した棋王戦も追う立場。ダブルタイトル戦で共に黒星先行したのは15回目で初めてだった。午前中から羽織を脱いだその脳内が、フル回転で読みを重ねた証に違いない。（筒崎 嘉一）