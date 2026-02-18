◇ミラノ・コルティナ冬季五輪 スピードスケート女子団体追い抜き（2026年2月17日 ミラノ・スピードスケート競技場）

団体追い抜きが17日に行われ、高木美帆（31＝TOKIOインカラミ）佐藤綾乃（29＝ANA）堀川桃香（22＝富士急）野明花菜（21＝立大）の日本女子は準決勝でオランダに敗れ、3位決定戦では米国に勝って銅メダルを獲得した。3大会連続の表彰台。高木は今大会3個目、通算10個目のメダル獲得となった。日本選手団の今大会のメダル獲得数は19となり、前回22年北京五輪の18個を上回り、冬季五輪史上最多となった。

日本のお家芸である団体追い抜きが、またもメダルを積み上げた。18年平昌大会から3大会連続の表彰台。準決勝では強豪オランダにリードしながら、ラスト半周でかわされ0秒11差で敗れた。3位決定戦では米国を退け、メダルは譲らなかった。

アプローチを変えた。従来は3人固定で一糸乱れぬ動きを追求したが、個々の能力値も上がったことで複数隊列にチャレンジしてきた。今大会は予選、準決勝と高木、佐藤、堀川。3位決定戦は高木、野明、佐藤の隊列で挑み、疲労と役割を分散した。

銀メダルだった22年北京五輪後、高木が「チーム・ゴールド」を立ち上げた。そこに、金メダルを獲得した18年平昌五輪から隊列を組む佐藤が合流。今季から堀川も加わり、ともに練習することで連係も深まっていった。

リンク外でも結束を強めた。大黒柱の高木はオフ期間のオランダ遠征で堀川とアパートで共同生活。ジブリ映画の「もののけ姫」を一緒に観賞したり、ジグソーパズルを2人で完成させるなど絆を深めた。堀川は「いろいろ話して、良い時間になりました」と話した。

事前合宿地のドイツでは高木と新加入の野明が同部屋。「五輪にビビってます。どうしたらいいですかね」と初出場の野明が打ち明けると、高木は「五輪だからそうなるよね」と共感。不安な思いや滑りの意識などを自分の言葉で伝えた野明は「うまくくみ取ってくれた」と心が晴れた。

高木、佐藤という屋台骨に、堀川、野明という新たな才能も加わって獲得した銅メダル。2大会ぶりの王座奪還はならなかったが、しっかりメダルを持ち帰った。