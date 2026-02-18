◇ミラノ・コルティナ冬季五輪 スピードスケート 女子団体追い抜き（2026年2月17日 ミラノ・スピードスケート競技場）

高木美帆（31＝TOKIOインカラミ）、野明花菜（21＝立大）、佐藤綾乃（29＝ANA）の日本が3位決定戦で米国を破り、銅メダルを獲得した。

日本はこの種目3大会連続のメダル獲得。高木は女子500メートル、1000メートルの銅に続く今大会3個目、通算10個目の獲得で、夏冬通じて日本女子最多のメダル記録をさらに更新した。今大会の日本選手団の獲得メダル数は19個（金4、銀5、銅10）に達し、前回22年北京五輪の18個を超える冬季大会最多記録となった。

メダリスト会見で野明は、ともに元五輪選手の父・弘幸さん、母・三枝さん（旧姓・上原）について問われ「メダルを手にして思うことは、一人でここまで来たわけじゃない。いろいろな方や家族への感謝を感じる」と語った。

その上で「両親がオリンピックに出て、オリンピックという言葉を小さいときからずっと聞いていた。嫌だった時期もあった。両親に最高の形で恩返しできた」と明かした。