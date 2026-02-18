西武の育成２年目左腕・冨士大和投手（１９）が１７日、背番号にちなんで将来的に沢村賞投手を目指すと誓った。

大宮東から２４年育成ドラフト１位で入団。昨年１１月から１２月にかけては、台湾で開催された「２０２５アジアウィンターベースボールリーグ」へ参加した。３試合に先発し、１５回と１／３を投げリーグトップの防御率０・５９、同２位の１８奪三振と躍動し、今春は初の１軍宮崎・南郷キャンプスタートとなった。

この日はケース打撃に登板して打者１２人に対して被安打１と力投し、「１軍の選手とは初めて対戦したが、直球で空振りやファウルも取れて自信になった」と一定の手応えを得た。西口監督も「元々去年の秋もいいボールを投げてたし期待通り。もう少し暖かくなってくれば、球速も上がってくると思う」と高く評価する。

左腕の背番号は「１２３」で“ふじさん”。漢字は少し違えど名字も「冨士」と、富士山とは縁がある。狙うは富士山超えの日本一高い山…ではなく、日本一の投手に贈られる称号。「プロ野球選手としての目標は沢村賞を取ることなので、日本一のピッチャーになりたい」。もちろん、頂点への“登山手順”も計画済みで「まずは支配下に上がって、今年初勝利を挙げたい。来年は先発ローテを守れるように」。そう力強く語った瞳は、真っすぐ前を見据えていた。