◇ミラノ・コルティナ冬季五輪 ノルディック複合 個人ラージヒル前半飛躍ヒルサイズ＝HS141メートル、後半距離10キロ（2026年2月17日 プレダッツォ・ジャンプ競技場、テーゼロ距離競技場）

個人ラージヒルが17日に行われ、五輪3大会連続メダルの渡部暁斗（37＝北野建設）は前半飛躍（ヒルサイズ＝HS141メートル）は125・5メートルの19位で首位と1分50秒差で後半距離10キロをスタートし、19位だった。今季限りでの引退を表明しており、6度目出場の今大会がラスト五輪となる。日本勢最上位は前半1位につけた山本涼太（28＝長野日野自動車）の15位だった。

勝負の鍵を握る前半飛躍での出遅れが痛恨だった。渡部は後半距離でも順位を上げられず、「正直悔しい。レースとしては、意外にあっさりと終わっちゃうもんなんだなという感じ」と率直な心境を明かした。ゴール前の直線ではスピードを落とし、スタンドにお辞儀をした。「感謝の気持ちを」との思いだった。複合界の第一人者の五輪での“個人最終戦”が幕を閉じた。19日には団体スプリントが行われる。37歳は「選ばれたら全力で戦う」と語った。