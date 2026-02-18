堀田茜＆高地優吾、『プロフェッショナル 保険調査員・天音蓮』で著名人夫婦役 平野美宇が本人役でも出演
俳優の玉木宏が主演し、19日放送のフジテレビ系木曜劇場『プロフェッショナル 保険調査員・天音蓮』（毎週木曜 後10：00）では第7話に堀田茜、高地優吾（※高＝はしごだか）、平野美宇、高田夏帆、鈴木誉、永井理子らのゲスト出演が決定した。
玉木演じる主人公である凄腕保険調査員・天音蓮（あまね・れん）の元へ舞い込む保険金案件を通じて、さまざまな情報に絡み合う物語。今回の深山リサーチに持ち込まれた保険調査案件は、離婚した際に必要な引っ越し費用、裁判費用、生活費などをカバーする保険“離婚保険”。
卓球金メダリストの大河内萌子（堀田）と、彼女を支える管理栄養士の夫・広也（高地）は、夫婦でタレント活動も行う著名人夫婦。凛（りん／岡崎紗絵）は２人を「理想の夫婦」だと言うが、天音は「結婚だけが幸せの形じゃないんだよ」と鼻で笑っていた。そんなおしどり夫婦が突如として、離婚を迎えることになり、驚きを隠せない一同。天音と凛は、早速大河内夫妻の離婚調査に乗り出すのだが…。
卓球の日本代表で金メダリスト・萌子は夫とともにメディアでも幅広く活躍しており、夫婦生活ともに順風満帆な人生を送っている。そんな萌子だが、夫である広也との結婚後に、卓球ダブルスの相方である久保茂樹と熱愛疑惑が流れた過去を抱えていて…。一方・夫である広也は自身も管理栄養士の資格を持ち、アスリートである萌子の試合に帯同し、食事や体調管理など身の回りのことを献身的に支えている心優しき夫。
夫婦でCM共演をしており、世間では理想の夫婦として知名度を誇っている。しかし、自身の価値は国民的スターである萌子の夫という肩書あってのものと劣等感を感じていた最中、突如として妻に離婚を突きつけられてしまう。
また、今回、平野美宇が萌子と同じ高校出身で卓球選手である平野美宇“本人役”として出演。東京五輪2020とパリ五輪2024において2大会連続で卓球女子団体を銀メダルに導いた日本を代表する現役アスリートの平野が披露した、本作の体育館における練習場シーンでの “強烈スマッシュ”に注目だ。
高田が演じるのは、萌子が所属する実業団に属するマネージャー・華村風香（はなむら・ふうか）役。萌子の夫である広也とは、大学時代のゼミの同級生で、いまだに試合会場などでは顔を合わす間柄。萌子のプライベートな問題について何かを知っているのではと天音と深山に疑われ、調査対象になっていく。また、自身でも家庭にある事情を抱えており…。
さらに鈴木が演じるのは深山リサーチ所長・深山敏雄の娘・江本みつ葉。第7話では、深山（小手伸也）の愛娘・みつ葉を深山リサーチの事務所で預かることに。留守番を任されていた凛だったが、少し目を離した隙にみつ葉がいなくなってしまう。果たして、幸せそうに見えた大河内夫婦の裏に隠された秘密とは。また、オフィスからいなくなったみつ葉の行方は…。今回の調査では、「10組の夫婦が居れば、10通りの事情がある」と豪語する“離婚のスペシャリスト”の深山所長自らも出動となる。
このほか永井が今回の離婚保険に関わる調査で天音と凛が夫婦を装って潜入することになる、結婚式場の明るく容姿端麗なスタッフ・土橋理恵（どばし・りえ）役を演じる。土橋は天音たちが調査している結婚式場を予約している“あるカップル”についての聞き込み調査の対象となっていく。
■キャストコメント
▼堀田 茜
――本作の出演へのお気持ち・役作りについて、意気込みをお願いいたします。
卓球選手の役は初めてで、しかもメダリストの役でしたので、ラケットの持ち方からサーブの仕方まで細かくプロの方に教えていただき、撮影現場でも何度も動きを確認しながら挑みました。
ずっと緊張感がありましたが、監督もたくさんコミュニケーションをとってくださり、不安はなく現場に入れたと思います。おかげで卓球がとても好きになりました。（笑）
――視聴者へメッセージをお願いいたします。
大河内萌子役を演じさせていただきました堀田茜です。第7話はさまざまな人間関係が入り交じるストーリーで目が離せません。ぜひ最後まで楽しみにしていただけたらうれしいです。
▼高地優吾
――本作の出演へのお気持ち・役作りについて、意気込みをお願いいたします。
役作りとしては“萌子の思いなどを全部分かった上で葛藤する広也”をどう演じられるかが肝だなと思って臨みました。僕が出演させていただく回は『離婚保険』がメインテーマとなっています。家族の形のあり方など考えさせられるシーンも多いので、その辺りも見所だと思います。
――視聴者へメッセージをお願いいたします。
広也の葛藤を思う存分楽しんでいただけたらうれしいです。玉木さんや岡崎さん、小手さんが演じる保険会社のチームワークが良く、見ていてうらやましい職場だなと思っていました。色々な楽しみ方ができる作品だと思うので、ぜひご覧ください!!
▼平野美宇
――本作の出演へのお気持ち・役作りについて、意気込みをお願いいたします。
今回、平野美宇本人役で参加させていただき、普段通り臨むことができました。玉木さんとのシーンではオーラに圧倒されましたが、監督から“卓球の練習の時のような真剣な目で”とアドバイスをいただき、表情を意識して頑張りました！
――視聴者へメッセージをお願いいたします。
ドラマ出演は8年ぶり2度目で、とてもうれしいです。ドラマ担当（!?）になれるよう頑張りました。卓球を話題にしていただけたことにも感謝しています。皆さんぜひご覧ください!!
玉木演じる主人公である凄腕保険調査員・天音蓮（あまね・れん）の元へ舞い込む保険金案件を通じて、さまざまな情報に絡み合う物語。今回の深山リサーチに持ち込まれた保険調査案件は、離婚した際に必要な引っ越し費用、裁判費用、生活費などをカバーする保険“離婚保険”。
卓球の日本代表で金メダリスト・萌子は夫とともにメディアでも幅広く活躍しており、夫婦生活ともに順風満帆な人生を送っている。そんな萌子だが、夫である広也との結婚後に、卓球ダブルスの相方である久保茂樹と熱愛疑惑が流れた過去を抱えていて…。一方・夫である広也は自身も管理栄養士の資格を持ち、アスリートである萌子の試合に帯同し、食事や体調管理など身の回りのことを献身的に支えている心優しき夫。
夫婦でCM共演をしており、世間では理想の夫婦として知名度を誇っている。しかし、自身の価値は国民的スターである萌子の夫という肩書あってのものと劣等感を感じていた最中、突如として妻に離婚を突きつけられてしまう。
また、今回、平野美宇が萌子と同じ高校出身で卓球選手である平野美宇“本人役”として出演。東京五輪2020とパリ五輪2024において2大会連続で卓球女子団体を銀メダルに導いた日本を代表する現役アスリートの平野が披露した、本作の体育館における練習場シーンでの “強烈スマッシュ”に注目だ。
高田が演じるのは、萌子が所属する実業団に属するマネージャー・華村風香（はなむら・ふうか）役。萌子の夫である広也とは、大学時代のゼミの同級生で、いまだに試合会場などでは顔を合わす間柄。萌子のプライベートな問題について何かを知っているのではと天音と深山に疑われ、調査対象になっていく。また、自身でも家庭にある事情を抱えており…。
さらに鈴木が演じるのは深山リサーチ所長・深山敏雄の娘・江本みつ葉。第7話では、深山（小手伸也）の愛娘・みつ葉を深山リサーチの事務所で預かることに。留守番を任されていた凛だったが、少し目を離した隙にみつ葉がいなくなってしまう。果たして、幸せそうに見えた大河内夫婦の裏に隠された秘密とは。また、オフィスからいなくなったみつ葉の行方は…。今回の調査では、「10組の夫婦が居れば、10通りの事情がある」と豪語する“離婚のスペシャリスト”の深山所長自らも出動となる。
このほか永井が今回の離婚保険に関わる調査で天音と凛が夫婦を装って潜入することになる、結婚式場の明るく容姿端麗なスタッフ・土橋理恵（どばし・りえ）役を演じる。土橋は天音たちが調査している結婚式場を予約している“あるカップル”についての聞き込み調査の対象となっていく。
■キャストコメント
▼堀田 茜
――本作の出演へのお気持ち・役作りについて、意気込みをお願いいたします。
卓球選手の役は初めてで、しかもメダリストの役でしたので、ラケットの持ち方からサーブの仕方まで細かくプロの方に教えていただき、撮影現場でも何度も動きを確認しながら挑みました。
ずっと緊張感がありましたが、監督もたくさんコミュニケーションをとってくださり、不安はなく現場に入れたと思います。おかげで卓球がとても好きになりました。（笑）
――視聴者へメッセージをお願いいたします。
大河内萌子役を演じさせていただきました堀田茜です。第7話はさまざまな人間関係が入り交じるストーリーで目が離せません。ぜひ最後まで楽しみにしていただけたらうれしいです。
▼高地優吾
――本作の出演へのお気持ち・役作りについて、意気込みをお願いいたします。
役作りとしては“萌子の思いなどを全部分かった上で葛藤する広也”をどう演じられるかが肝だなと思って臨みました。僕が出演させていただく回は『離婚保険』がメインテーマとなっています。家族の形のあり方など考えさせられるシーンも多いので、その辺りも見所だと思います。
――視聴者へメッセージをお願いいたします。
広也の葛藤を思う存分楽しんでいただけたらうれしいです。玉木さんや岡崎さん、小手さんが演じる保険会社のチームワークが良く、見ていてうらやましい職場だなと思っていました。色々な楽しみ方ができる作品だと思うので、ぜひご覧ください!!
▼平野美宇
――本作の出演へのお気持ち・役作りについて、意気込みをお願いいたします。
今回、平野美宇本人役で参加させていただき、普段通り臨むことができました。玉木さんとのシーンではオーラに圧倒されましたが、監督から“卓球の練習の時のような真剣な目で”とアドバイスをいただき、表情を意識して頑張りました！
――視聴者へメッセージをお願いいたします。
ドラマ出演は8年ぶり2度目で、とてもうれしいです。ドラマ担当（!?）になれるよう頑張りました。卓球を話題にしていただけたことにも感謝しています。皆さんぜひご覧ください!!