堀田茜＆高地優吾、『プロフェッショナル 保険調査員・天音蓮』で著名人夫婦役 平野美宇が本人役でも出演

