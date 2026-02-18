ＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳの佐藤大樹（３１）と俳優の本郷奏多（３５）が東海テレビ・フジテレビ系ドラマ「時光代理人」（４月１１日スタート。土曜、後１１・４０）にＷ主演することが１７日、分かった。中国発の世界的大ヒットアニメの実写化という大型プロジェクトで、初共演の２人は特殊能力を駆使して過去に“ダイブ”する「正反対バディ」を熱演する。

原作は世界累計再生数８・５億回を突破したｂｉｌｉｂｉｌｉ発の超人気アニメ。写真の撮影者に憑依（ひょうい）し、タイムスリップする能力を持つ熱血漢のトキ（佐藤）と、撮影された写真の世界を見通してトキをナビゲートする冷静沈着なヒカル（本郷）が、依頼人の抱える喪失や後悔を解決する新感覚ヒューマンドラマとなる。

佐藤が役柄を「頭で考えるより感情で動くところは自分と似ている」と分析すれば、本郷も「しっかり考えてから動くタイプで、そこは自分と似ている」と共感。互いの印象について、佐藤が本郷を「オーラがあるけれど明るくて親しみやすい」と語れば、本郷も佐藤を「ピュアでとってもかわいい。めちゃくちゃトキっぽい」と絶賛した。

今作では写真やカメラがキーアイテムになるが、２人ともプライベートでは大のカメラ好き。大学で写真を専攻した本郷に対し、現場では佐藤が膨大なオフショットを撮影しており、本郷は「完全に敗北しています」と苦笑いする。

プロデューサーは「２人が生み出す絶妙な掛け合い」を注目ポイントとしており、息の合った演技を見せてくれそうだ。