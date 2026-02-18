東京映画記者会（デイリースポーツなどスポーツ紙在京７社で構成）が制定する第６８回ブルーリボン賞の授賞式が１７日、東京・内幸町のイイノホールで行われた。妻夫木聡（４５）が「宝島」で２０１０年度の「悪人」に続き２度目の主演男優賞を、広瀬すず（２７）は「片思い世界」、「遠い山なみの光」、「ゆきてかへらぬ」の３作で主演女優賞を初受賞した。作品賞では「国宝」の李相日監督が登壇し、盟友の妻夫木と感動的な“共演”を果たした。

温かな授賞式で、万感の思いがあふれた。妻夫木は「いくつになっても賞をいただけるのは本当に光栄でうれしいこと。今回は一番感謝の思いが強い」と晴れやかな表情。「僕としてはキャスト、スタッフ、関係者の方々、皆さんで作品賞を一つもらったような気持ちでいます」と感謝が尽きなかった。

１５年ぶりの主演男優賞で、ドラマチックな共演が実現した。式には「悪人」や「怒り」（１６年）などで組んだ李監督も「国宝」で作品賞を受賞し、出席。司会から舞台中央に呼ばれた李氏は妻夫木を「おめでとうございます」と祝福した。

李監督は「『悪人』は一番もがいていた時期、もっと上に行きたいといろんなもがきの中にいた。何かつかもうという意思、不安も含めて役に対しての力になった気がする」と回想。妻夫木を「十何年たって、本当の意味で作品を背負う俳優として立っている、何か背負っている顔を『宝島』ではしていた。大きくなったね」と温かくねぎらい、たたえた。

盟友からの言葉に、妻夫木は「絶対泣かそうとしてますよね」と瞳を潤ませて感激。

「『６９ ｓｉｘｔｙ ｎｉｎｅ』（０４年）の時から、まだ僕が２０代前半で、李さんもぎりぎり２０代後半で、一緒にやってきて、いろんな作品をやらせてもらっていた」と来し方を懐かしみ、「一緒の歴史で歩めていて光栄。お互いこの世界で、自分が見たい景色を見に行けている感じがして、すごくうれしい」と感極まっていた。