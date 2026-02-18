ボクシングの「２０２５年度 年間優秀選手表彰式」が１７日、都内で行われた。４団体統一世界スーパーバンタム級王者の井上尚弥（３２）＝大橋＝は最多記録を更新する８年連続９度目の最優秀選手賞（ＭＶＰ）を受賞。壇上でのスピーチでは、昨年対戦を呼びかけた中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝と５月に東京ドームで激突することを改めて明言した。また、中谷とＷＢＣ世界バンタム級王者・井上拓真（大橋）は技能賞を同時受賞し、ＷＢＡ世界バンタム級王者の堤聖也（角海老宝石）は殊勲賞、ＩＢＦ世界フライ級王者の矢吹正道（緑）はＫＯ賞を受賞した。

サプライズでの対戦呼びかけから１年。尚弥は大トリで壇上に上がると「１年前にここで（中谷と）ビッグマッチを約束しました。お互いに勝って１年後にやりましょうと。それを果たすことができました。今年５月、東京ドームで中谷潤人と本気でぶつかります」と明言し「お互いの勇姿を必ず見届けてください」とファンに呼びかけた。

ドリームマッチに向けて２月から再始動。「久々に高いモチベーションがある。（中谷は）もちろん次の対戦相手として意識する」と、表彰式での交流や会話も最小限にとどめた。また、中谷戦がスーパーバンタム級での最後の戦いになる可能性も示唆。「今の時点では集大成と考えている。その先はお楽しみということで」と言及した。

昨年は年間４試合という過密日程を完遂し、８年連続でＭＶＰを受賞。「うれしい。毎年取らなきゃいけない重圧がある中、しっかり取れてホッとしている」。昨年末のアラン・ピカソ（メキシコ）戦後はリフレッシュし、「今までになく自分の中で燃えたぎっている。非常に楽しみ」と世紀の一戦に向けてギアを上げていく。