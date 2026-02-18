◇ミラノ・コルティナ冬季五輪 スピードスケート 女子団体追い抜き（2026年2月17日 ミラノ・スピードスケート競技場）

高木美帆（31＝TOKIOインカラミ）、野明花菜（21＝立大）、佐藤綾乃（29＝ANA）の日本が3位決定戦で米国を破り、銅メダルを獲得した。日本はこの種目3大会連続のメダル獲得。高木は女子500メートル、1000メートルの銅に続く今大会3個目、通算10個目の獲得で、夏冬通じて日本女子最多のメダル記録をさらに更新した。今大会の日本選手団の獲得メダル数は19個（金4、銀5、銅10）に達し、前回22年北京五輪の18個を超える冬季大会最多記録となった。

4人のメダリスト会見では、平昌五輪からともに戦っていた高木、佐藤がお互いについて聞かれ、爆笑を誘った。高木は「佐藤とずっとやってきて感慨深い」と話した後に「（平昌は）ピチピチの若い女子大生が、決勝戦前に半べそかくんじゃないかと緊張していたのを覚えている」。その上で「今では後輩を力強く支える頼もしい先輩。安心して後ろを任せられる」と称えた。

今大会を五輪最後のパシュートと決めて挑んだ佐藤も先輩について「ずっと引っ張ってくれた。私のことを気にかけながら、いろいろなアドバイスしてくれた」と語り「美帆さんのお尻しか見てこなかった。今の戦術でも、平昌、北京の戦術でも、ずっと美帆さんの後ろをついていった。パシュートが個人の滑りにもつながった。感謝しかない」と笑顔で話した。