ボクシングの「２０２５年度 年間優秀選手表彰式」が１７日、都内で行われた。４団体統一世界スーパーバンタム級王者の井上尚弥（３２）＝大橋＝は最多記録を更新する８年連続９度目の最優秀選手賞（ＭＶＰ）を受賞。壇上でのスピーチでは、昨年対戦を呼びかけた中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝と５月に東京ドームで激突することを改めて明言した。また、中谷とＷＢＣ世界バンタム級王者・井上拓真（大橋）は技能賞を同時受賞し、ＷＢＡ世界バンタム級王者の堤聖也（角海老宝石）は殊勲賞、ＩＢＦ世界フライ級王者の矢吹正道（緑）はＫＯ賞を受賞した。

前ＷＢＣ・ＩＢＦ世界バンタム級王者の中谷は、表彰式での尚弥自身による５月の対戦明言を受けて「準備は進めている。ベストな選手なのでベストな状態で戦わないといけない。キャリアの中でビッグマッチになると思うので、すごく楽しみ」と腕をぶした。昨年は初の統一戦、スーパーバンタム級初戦を行うなど濃密な経験を重ねた。２年連続の技能賞に輝き「光栄」と喜んだ。一方で「まだＭＶＰを取っていない」と、８年連続受賞のモンスターからの奪取に意欲。直接対決へ向け「もちろん（勝てばＭＶＰに）近くなる。取れるよう頑張りたい」と意気込んだ。