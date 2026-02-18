巨人に新加入した則本昂大投手（３５）がオープン戦２戦目となる２２日の中日戦（北谷）で移籍後初登板、初先発することが１７日、分かった。楽天から海外ＦＡ宣言し３年総額１３億円の大型契約で加わったベテラン右腕。期待される開幕ローテ入りに向けてまず第一歩を踏み出す。

Ｇデビュー戦は２イニングを予定。２４年にセーブ王を獲得するなど過去２年はチーム事情で抑えや中継ぎを務めたが、宮崎キャンプから３年ぶりの先発復帰に向けて連日ブルペン入りするなど先発仕様の体をつくり上げてきた。ルーキーイヤーから６年連続、計８度の２ケタ勝利で通算１２０勝を誇りスターターとしての実績は十分。坂本らと対決し２７球を投じた１６日のライブＢＰから中５日で、敵地のまっさらなマウンドに上がる。

古巣時代から慕う田中将大投手（３７）も同日に今季初登板することが判明。那覇キャンプ４日目のこの日は２人でキャッチボールを行い、則本が質問した流れからブルペンで約１０分間の“マー君塾”も開講された。「１年間ローテーションを勝ち取って規定投球回に乗って２ケタ勝利したい」と語ってきた新戦力が、２・２２にベールを脱ぐ。