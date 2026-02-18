ドラフト４位・皆川岳飛（がくと）外野手（２２）＝中大＝は対外試合初安打に加え、好守を見せるなどアピール。選球眼も抜群で対外試合の出塁率は６割２分５厘となった。

＊ ＊ ＊

粘って粘って、粘り勝った。実戦派ルーキー・皆川が“プロ初安打”でアピールづくしの一日を締めた。１点を追う５回無死二塁。左腕・吉川のフルカウントから７球目の低め１４２キロを逆方向へはじき返し、しぶとく左前へ運んだ。「（右方向への）進塁打を狙った場面でのヒット。状況に応じた打撃を突き詰めたい」。大きな一歩を刻んだ塁上でも、ポーカーフェースは崩れなかった。

宮崎キャンプからの好調を買われ「３番・右翼」で先発出場。ともに初実戦の松本、丸に続く“大役”に抜てきされた。「練習からすごい方たちの中でやれている自覚を持っている。試合でそれを披露するだけです」と臆せず臨み、３回にも四球を選んで２出塁。対外試合２戦で計４打数１安打、４四球と、出塁率を驚異の６割２分５厘まで上昇させた。

指揮官と他球団をうならせたのはバットだけではない。４回の守備では右中間へ落ちそうな打球をスライディングキャッチ。雨で滑る芝生を頭に入れた冷静な判断が光った。「すごくいいアピールをしてくれている。（外野争いの）いい刺激になる」と目を細めたのは阿部監督。１５日の練習試合（那覇）では好返球で強肩を示し、広島の岩本スコアラーは「守備にしても、今のところすごくいい。１軍で十分通用するようなプレーをしている」と警戒心を強めた。

「緊張したことないと思います」といつでも鉄仮面を貫くドラ４ルーキー。これまでの経験上「３打席連続三振した後の打席はちょっとやばいなと感じます」と、少し表情を崩した。開幕スタメン争いに向け「今ジャパンにサポートとして行かれている中山（礼都）さんもライバルとして抜かさなければいけない立場。新人ですけど、そこはガツガツ行きたい」。強心臓の新星が、攻守で申し分ないスタートを切った。（内田 拓希）