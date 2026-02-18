◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第12日 フィギュアスケート 女子SP（2026年2月17日 ミラノ・アイススケートアリーナ）

フィギュアスケートの女子ショートプログラム（SP）が17日（日本時間18日）に行われ、スーパーモデルのようなスタイルの選手がネットでも話題が上がった。

12番滑走で登場したのが、スイスのキミー・レポンドだ。フィギュアスケート選手では珍しい177センチの高身長で、長い手足が魅力。ジャンプが他の選手とは異なり、時計回りで跳ぶことも特徴で、存在感が光った。

冒頭のコンビネーションジャンプは回転不足となり減点となったが、59.20点のスコアで19日（日本時間20日）のフリー進出も決まった。

ネットでも、そのスタイルに話題が上がり、Xでは「レポンドさん すらりと映える」「レポンドさん177あるの…？！」「レポンドちゃん何等身だよ…もともと顔ちっさくて背も高くて可愛い子だけど、177cm！？！？ってなったわ…」「レポンドさんスーパーモデルのよう、美しいンドさん長い腕が「めっちゃキレイに映えてた！」「ずーーっと美しい………」などの声が寄せられていた。