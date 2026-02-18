阪神の沖縄・具志川キャンプ第4クール初日となった17日、予定されていたDeNAとの練習試合が、天候不良のため中止となった。実戦機会こそ失われたものの、選手たちは室内練習場でマシン打撃やノックを受けるなど、精力的に汗を流した。また、右脚の肉離れで別メニュー調整中のドラフト1位の立石正広（22＝創価大）が具志川に合流。前川らと打撃練習をするなど、順調な調整ぶりを披露した。

以下、平田勝男2軍監督との一問一答

――試合中止に

「いや、本当に残念ね。せっかく横浜さん来てくれて、ゲーム組んでくれてたんだけど、非常に残念。この天気には勝てないし、これはもうしょうがない。22日にもう1試合エナジックとやるんで。今日はバッターもブルペン行ってボールを見たり、いろんな工夫をして、実戦の目を養うようにはしていますけどね」

――前川、小野寺が合流

「やっぱりこうやって沖縄で、これだけ近い距離でキャンプを張っているっていうところの利点というか。同じ場所にいると本当にそういうことができる。こっち（具志川）からも呼ばれて、今日、糸原とかも行ってるし、すごくやりやすいですよね」

――前川の打撃について

「今もトレーニング頑張ってやっているし、意欲的ですよ、みんなね。今年にかける意気込みっていうのはすごく、小野寺もね。顔つきが違うもん」

――立石が具志川に

「今日マシンバッティングして。順調に来ているで。そこはトレーナーが今しっかり見守ってて。ノックもバッティングもコーチが付いて見てますんで。今日も動き良かったと思います。順調に段階を踏んでいっているというところやね」