義妹「ズルい！私の奨学金も払ってよ！」夫「姪の学費、貯金から出して」…誰の責任？奨学金トラブル
奨学金は、学びの機会を支える制度である一方、返済がはじまった途端に家族間の価値観や距離感が浮き彫りになるケースがあります。とくにパートナーの家族も関わってくると「誰が、どこまで、どの立場で返済をするのか」といった、思わぬトラブルの火種になることもあるようです。
エピソード1：夫の奨学金を妻の両親が払ったら、義妹が「ズルい」と言い出して…
キョウコ（仮名）さんは、夫のリョウタ（仮名）さんと結婚して約1年。義妹のモモ（仮名）さんは子育て真っ最中の専業主婦。結婚時、キョウコさんの両親からの祝い金によって、リョウタさんが抱えていた奨学金は完済できました。夫婦にとっては、新生活の大きな区切りとなる出来事でした。
その事実を知った義母とモモさんが、「モモの奨学金も手伝うべきだ」とリョウタさんに迫ります。さらにモモさん本人からは、「自分だけ完済なんてズルい」と直接電話が入りました。
話し合いを重ねても、迷い続けるリョウタさん。モモさんと義母にまくし立てられ、何も言い返すことができません。次第にキョウコさんはある違和感に気づきます。
エピソード2：＜ネコババ義姉＞「ママが私の学費を使い込んだ」と泣きついてきた姪！
シホ（仮名）さんの義姉、アリサ（仮名）さんは、シングルマザーで娘リリ（仮名）さんがいます。なんと、アリサさんはリリさんの大学資金を使い込んでいたのです。その事実を知ったリリさんが、シホさんの夫アラタ（仮名）さんに泣きながら相談しました。
アリサさんは金遣いが荒く、それが原因で離婚しています。調べてみると、アリサさんの元夫は再婚後も奨学金で不足する分のリリさんの学費を支援していたのです。元夫に連絡を取ると「アリサの金遣いに責任は負えません」と支払い明細を送ってきました。そのお金は、アリサさんのブランド品や化粧品、さらに今交際中の彼氏との旅行費用に消えていたそうです。
シホさんにとってアリサさんは特別親しい存在ではありませんでした。それにもかかわらずアラタさんに「貯金から融通してほしい」と頼まれ、シホさんは我慢の限界を迎えます。
エピソード3：＜月6万円の家賃を学費に？＞義弟のために同居をしろと？
ナナミ（仮名）さんとタクヤ（仮名）は結婚したばかりの夫婦です。ナナミさんはどんな新居で暮らそうかと、とても楽しみにしていました。ところがそんな時、義母から「うちで同居しないか？」と急な誘いがあったのです。
実は、タクヤさんの歳の離れた弟マナブ（仮名）さんが大学に合格し、奨学金を100万円借りるものの、学費が足りないと義母が困っていました。ナナミさん夫婦と家賃6万円で同居をして、その分をマナブさんの学費に充てたいと言うのです。
あまりに急な話で、ナナミさんは断固として同居を拒否。そんななか、突然マナブさんが家にやって来ました。学費について、マナブさんはどう考えているのでしょうか。
奨学金と家族の境界線
奨学金をめぐる問題は、夫婦や親族の関係、そして「どこまで支えるのか」という境界線を一気に突きつけます。家族との良い距離感を守るためにも、情や同情だけでお金を動かす前に、誰の責任なのかを見極める冷静さが欠かせません。
編集・あいぼん
