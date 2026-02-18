「阪神春季キャンプ」（１７日、宜野座）

コンパクトなスイングで捉えた打球が、グングン伸びていった。阪神のドラフト２位・谷端将伍内野手（２１）＝日大＝が、フリー打撃で今キャンプ自身最多となる４本の柵越えを披露。第４クールで疲れも蓄積する時期だが「体は全然、元気なので。疲労もあるけど、しっかりケアしながら今のところできている」と頼もしい言葉を並べた。

柵越えはいずれも滞空時間の長い放物線。キャンプ序盤と比較すると、明らかに飛距離が出ている。「確かに柵越えも増えてきたんですけど、やっぱり先輩のバッティングを見て、すごく学ぶことが多い。それのおかげです」と感謝。主力選手たちの打撃に目を凝らしながら、自らの成長へのヒントにしている。

海の向こうから届いた奮闘も、ルーキーへの刺激になるはずだ。１４日にミラノ・コルティナ五輪でスノーボード男子ハーフパイプ決勝が行われた。２２年北京五輪金メダリストの平野歩夢（２７）は、谷端と同じ日大出身。大会直前に骨盤など複数箇所の骨折に見舞われたが、７位と健闘して周囲の心を動かした。

谷端は新人で唯一、キャンプ初日から宜野座組で鍛錬を積んでいる。「新人で宜野座でやらせてもらっている立場。常に１００％でやっていきたいと思っているので」と強調した。競技は違えど、どんな状況でも全力を貫くスタイルは平野と重なる部分がある。“虎の鉄人”となり、２１日から始まるオープン戦３試合でも存在感を発揮する。