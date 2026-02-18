「阪神春季キャンプ」（１７日、宜野座）

阪神の藤川球児監督（４５）が「ポスト・石井」、「ネクスト・右のリリーバー」発掘に向け、２１日からのオープン戦３連戦を“３番勝負”と位置付けた。この日から始まった第４クール３日間では、木下、工藤、石黒らが３連投を予定。練習で個人、個人の課題克服と実戦での結果を求める。

「元々、育成をしているつもりはないです。勝ちに行くための準備ですが、そろそろそういう時期に入っていますね」

キャンプも折り返し時期に入り、指揮官の言葉も熱を帯びてきた。この日はキャンプ最多の１４投手がブルペンに入った。湯浅には直接助言を送り、木下や工藤、石黒の投球に熱視線。昨季終了後のオーナー報告会見から「中継ぎ右腕を育てる責任がある」と話してきたが、石井の負傷離脱で課題はより鮮明になった。

全投手がブルペン投球を終えると、安藤、江草両投手コーチ、片山ブルペンコーチと青空会談。「テーマを少しね。技術練習をそろそろ入れようかなと。３日間でその大切さに気付き、３連戦にそれで入っていく」と説明した。喫緊の課題として挙げた中継ぎ右腕の育成。サバイバルレースがいよいよ本格化し始めた。