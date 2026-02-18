◇ミラノ・コルティナ冬季五輪 フィギュアスケート ペア・フリー（2026年2月16日 ミラノ・アイススケートアリーナ）

ペアのフリーが16日に行われ、昨季世界選手権優勝の“りくりゅう”こと三浦璃来（24）、木原龍一（33）組（木下グループ）が世界歴代最高となる158・13点をマークし、合計231・24点で金メダルを獲得した。ショートプログラム（SP）5位からの頂点は五輪史上最大の逆転劇。この種目で日本勢初の表彰台で、06年トリノ大会の女子の荒川静香、14年ソチ、18年平昌大会の男子の羽生結弦に次ぐ金メダリストとなった。

三浦、木原組が金メダル獲得から一夜明けた17日、メダリスト会見に出席した。大逆転のフリーから半日もたっておらず「まだ実感が湧いていない」と声をそろえた。木原は「一睡もできていない。試合が終わった日が終わっていない感じがする」と苦笑いした。

団体でともに戦った女子の坂本が会場で応援してくれたことを受け、三浦は「フリーは私たち以上に大泣きしてくれた」と感謝。木原も「僕たちがSPで失敗して、かおちゃんの分の厄を落としたので。恐れず、のびのびと滑ってほしい」とエールを送った。