FANTASTICS佐藤大樹×本郷奏多、W主演で正反対のバディに “世界総再生数8.5億回”ヒットアニメを実写化

FANTASTICS佐藤大樹×本郷奏多、W主演で正反対のバディに “世界総再生数8.5億回”ヒットアニメを実写化