侍ジャパンの守護神候補の巨人・大勢投手（２６）が１７日、３月開催のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に向けて行われている宮崎強化合宿で、アドバイザーを務めるパドレスのダルビッシュ有投手（３９）からスライダーについて金言を授かった。合宿初のブルペンで１６球を投じると、投球後にスライダーの曲がり幅が小さいことをダルビッシュに相談。「曲がることがいいってわけじゃない」と助言され、自信を得た。また、ダルビッシュは藤平尚真投手（２７）らに“ジャッジ対策”などを伝授した。

ダルビッシュが怪物ジャッジの攻略法を伝授した。サブグラウンドで投手陣に囲まれながら、変化球の握りなど約２０分の野球談議。連日、ダルの教えを請う１人で、この日はチーム最多７１球をブルペンで投げ込んだ藤平は「ダルビッシュさんからはジャッジの時は日本人の高めよりも１個高いところを狙わないと真ん中になる。練習したら、投球の幅が広がると言ってもらえた」と証言した。

昨季は大谷とともにリーグＭＶＰを受賞したジャッジ。対戦の可能性は決勝だけだが、早くも大一番を見据えた助言となった。ダル自身、シーズン通算で７打数３安打２本塁打、打率４割２分９厘と苦戦。だからこそわかる、わずかなズレも見逃さない強敵の特徴を伝えた。実体験を踏まえた“金言”に、藤平も「本当に教科書のような、質問に１００％の答えが返ってくる。何か困ったことあったら最初に聞きに行きたい」と目を輝かせた。

最年少２３歳の高橋も「ダルビッシュさんと会話することで、野球の知識だったり、いろんなレベルアップにつながる。本当にいい時間を過ごせている」と充実感。研究熱心な３９歳の存在が、侍たちの成長の糧になっている。（竹内 夏紀）