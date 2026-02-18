◇ミラノ・コルティナ冬季五輪 フィギュアスケート ペア・フリー（2026年2月16日 ミラノ・アイススケートアリーナ）

ペアのフリーが16日に行われ、昨季世界選手権優勝の“りくりゅう”こと三浦璃来（24）、木原龍一（33）組（木下グループ）が世界歴代最高となる158・13点をマークし、合計231・24点で金メダルを獲得した。ショートプログラム（SP）5位からの頂点は五輪史上最大の逆転劇。この種目で日本勢初の表彰台で、06年トリノ大会の女子の荒川静香、14年ソチ、18年平昌大会の男子の羽生結弦に次ぐ金メダリストとなった。

三浦は小学4年から小学5年の途中まで空手を習っていた。既に5歳からフィギュアスケートを始めており、同時進行で新たに武道の道に進んだのは「心を鍛えるため」だった。兵庫県宝塚市の教室で指導した龍舞会の味地淳夫代表は「（スケートで）なかなか試合に勝てない、と聞きました。勇気や平常心の保ち方などを空手で鍛えたい、という目的でした」と振り返る。

体は小さかった一方、抜群のセンスを備えていた。教室に通うのは週1回と限られたが「お手本を見せると、すぐに習得する」。小学5年の時には龍舞会の男女混合大会に出場し、ヘルメットとグローブを着けて戦った。高学年の部で男子にも勝って準優勝を果たした。

技も次々と習得し、中でも回し蹴りが得意だった。「そのまま続けていたら黒帯になったと思う」。味地代表は苦笑いを浮かべながらも「心を鍛え、体を鍛える。当初の目的は達成できた」と語る。フィギュアスケートの道を極められた理由の一つに、空手の教えがあった。