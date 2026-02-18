◇ミラノ・コルティナ冬季五輪 フィギュアスケート ペア・フリー（2026年2月16日 ミラノ・アイススケートアリーナ）

ペアのフリーが16日に行われ、昨季世界選手権優勝の“りくりゅう”こと三浦璃来（24）、木原龍一（33）組（木下グループ）が世界歴代最高となる158・13点をマークし、合計231・24点で金メダルを獲得した。ショートプログラム（SP）5位からの頂点は五輪史上最大の逆転劇。この種目で日本勢初の表彰台で、06年トリノ大会の女子の荒川静香、14年ソチ、18年平昌大会の男子の羽生結弦に次ぐ金メダリストとなった。

りくりゅうの栄光の裏に食事改善があった。腰椎分離症を発症した木原が23年10月から体を見直した。公認スポーツ栄養士と管理栄養士の資格を持つエームサービス社の西山英子さんが拠点のカナダとオンラインでつなぎ、食生活を診断。女性を持ち上げる筋力が必要な木原は、ボディービルダーのYouTubeを参考に「ほぼ毎日、鶏皮なし胸肉とブロッコリー、にんじんだった」が、タンパク質に偏り、糖質不足でエネルギー不足を起こしていた。鶏肉に加え豚肉、牛肉、魚も食べること、炭水化物をより多く取ることを提案。「バランスを整え、いろんな食材を取るようにしてもらった」と話す。

三浦も今季からサポートを受ける。生活習慣を考慮しながら、栄養素のバランスを整えていった。「食事を変えて心が安定した」と三浦。胃袋から強くなっていた。