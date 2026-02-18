「阪神春季キャンプ」（１７日、宜野座）

阪神の藤川球児監督（４５）が「ポスト・石井」、「ネクスト・右のリリーバー」発掘に向け、２１日からのオープン戦３連戦を“３番勝負”と位置付けた。この日から始まった第４クール３日間では、木下、工藤、石黒らが３連投を予定。練習で個人、個人の課題克服と実戦での結果を求める。藤川監督の主な一問一答は以下の通り。

◇ ◇

−雨で具志川の練習試合が中止。

「明日、改めてシート打撃をやるでしょうから、特には問題ないかなと思っています」

−岩崎、岩貞、糸原らが宜野座組に合流。

「連係プレーのために合流したまでですから。まだまだペースを変えずに、やっていけばいいかなと思います」

−ベテランが来ることで、若手を引っ張って行ってくれる。

「若手の引き上げとか考えていないです。シーズンへの準備を始めていますから。元々、育成をしているつもりもないし、勝ちに行くための準備。そろそろそういう時期に入っていますね」

−沖縄でのオープン戦。３試合の位置付けは。

「調整ですね」

−谷端ら若手は。

「若手というくくりはないですね。シーズンを戦いながら育成は考えないですから」

−ブルペン後にコーチ陣と話し込んでいたが。

「テーマを少し。経験値の少ないリリーフ投手の現状を、このクールで。技術を体で覚えていく段階。彼らが体で感じて、足りないところを頭で反省する。次の日に実践して、それができるようになっているか。３勤ですから、３日間でその大切さに気づいて、３連戦のゲームに入っていってというところです」