◇ミラノ・コルティナ冬季五輪 フィギュアスケート ペア・フリー（2026年2月16日 ミラノ・アイススケートアリーナ）

ペアのフリーが16日に行われ、昨季世界選手権優勝の“りくりゅう”こと三浦璃来（24）、木原龍一（33）組（木下グループ）が世界歴代最高となる158・13点をマークし、合計231・24点で金メダルを獲得した。ショートプログラム（SP）5位からの頂点は五輪史上最大の逆転劇。この種目で日本勢初の表彰台で、06年トリノ大会の女子の荒川静香、14年ソチ、18年平昌大会の男子の羽生結弦に次ぐ金メダリストとなった。

木原の雌伏の時を知るのが、名古屋市のリンク「邦和みなとスポーツ＆カルチャー」を運営する東邦ガス不動産開発の飯岡裕輔さん（34）だ。18年平昌五輪後、新たなパートナーを探っていた木原は社会勉強を兼ね、元拠点の同リンクの貸靴コーナーでアルバイトを始めた。

貸靴コーナーの受付に立ち、もぎり作業や靴の受け渡し、氷上監視員もやった。隣接する宿泊施設で宿直業務に就くことも。飯岡さんは「小さい子に、自らかがんで目線を合わせられる。他者を思いやる青年だった」と懐かしそうに語る。

「自分はスケートしかやってこなかった」と言う木原の働きぶりは真面目そのもの。ただ、4カ月ほど続いたアルバイト生活はすぐに終わりを迎える。7月下旬に同リンクで三浦とトライアウトを行い、お盆の時期にカナダに向かうことになった。

送り出すときは有志で集まり、焼き肉店で決起集会。「冗談で“金髪美人に会いに行くんだ”って言いながら、楽しそうな表情でした」と笑う。時折、帰国した2人がリンクに顔を出すこともある。「あの時間を人生のターニングポイントとして挙げてくれるのは、ありがたい」と感慨に浸った。