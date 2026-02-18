◇ミラノ・コルティナ冬季五輪 フィギュアスケート ペア・フリー（2026年2月16日 ミラノ・アイススケートアリーナ）

ペアのフリーが16日に行われ、昨季世界選手権優勝の“りくりゅう”こと三浦璃来（24）、木原龍一（33）組（木下グループ）が世界歴代最高となる158・13点をマークし、合計231・24点で金メダルを獲得した。ショートプログラム（SP）5位からの頂点は五輪史上最大の逆転劇。この種目で日本勢初の表彰台で、06年トリノ大会の女子の荒川静香、14年ソチ、18年平昌大会の男子の羽生結弦に次ぐ金メダリストとなった。

表彰台の頂上に立つと、木原は純粋な喜びが湧いてきた。日本ペアで誰も見たことのない景色が、目の前に広がっている。「最高の色のメダルを獲れた。日本のペアの未来に必ずつながる大きな優勝だった」。ペア転向から13年。大偉業をやってのけた。

かつてはシングルスケーターだった。11年世界ジュニア選手権に出場。なかなか大成できず、自らを「へたれ」と呼んだ。14年ソチ五輪で団体が初採用となり、カップル競技への強化の機運が高まった。1メートル74と高身長で気配りのできる性格は、ペアにはうってつけ。高橋成美さんから打診を受け、現役生活を長く続けるため「ペアが一つの手」と転向を決断した。

想像を絶する苦労があった。細い体では女性を支えられない。増量もトレーニングの一環で、食べ過ぎで消化不良を起こし、よくトイレにこもった。筋力を増やすプロテインも過剰に飲んでは、夜な夜な吐いた。「つらかったのは覚えている」。シングル時代61キロだった体重は今77キロを超える。この日も得点源となったリフトは、努力のたまものだった。

ソチ、18年平昌と団体を中心に戦い、個人ではフリーに進めず「出場するのが恥ずかしかった」と言う。4年の節目が終わる度に「もうやめる」と心は荒れた。19年に前パートナーとペア解消。「自分は何でまだこんなことをしているんだろう」。情けない気持ちで現役を退こうと思った夏、三浦と出会い、そして日本フィギュアの新たな歴史をつくった。

「先輩方がつないでくれたものが僕に回ってきて（出場）4大会つなぐことができた。日本のペアの先輩に心から感謝したい」。4度目の舞台で金メダルを手にしたペアの第一人者は誇らしげだった。

【木原龍一とは】

☆生まれとサイズ 1992年（平4）8月22日生まれ、愛知県東海市出身の33歳。1メートル74。中京大卒。

☆競技歴 「元気すぎて母が困っていた」ため4歳からスケートを習い始める。シングルで11年世界ジュニア選手権代表。五輪団体戦に出場するため13年にペア転向。

☆五輪出場歴 高橋成美と14年ソチ、須崎海羽と18年平昌両五輪に出場。三浦とは7位だった22年北京五輪に続き2度目。団体2大会連続銀メダル。

☆ルーティン 試合前は2人でゲームをして、あえて負けて三浦をもり立てる。昨年12月のGPファイナルでは「マリオカート」。今大会は選手村で「桃太郎電鉄」で盛り上がっている。

☆スーツケース シングル時代の11年10月のジュニア国際大会で表彰台を逃し、当時の成瀬葉里子コーチがその悔しさを忘れないためにプロ野球・中日カラーの青色スーツケースをプレゼント。北京五輪後に壊れたが、再び同じ色を購入。その思いを持ち続けている。