◇ミラノ・コルティナ冬季五輪 フィギュアスケート ペア・フリー（2026年2月16日 ミラノ・アイススケートアリーナ）

ペアのフリーが16日に行われ、昨季世界選手権優勝の“りくりゅう”こと三浦璃来（24）、木原龍一（33）組（木下グループ）が世界歴代最高となる158・13点をマークし、合計231・24点で金メダルを獲得した。ショートプログラム（SP）5位からの頂点は五輪史上最大の逆転劇。この種目で日本勢初の表彰台で、06年トリノ大会の女子の荒川静香、14年ソチ、18年平昌大会の男子の羽生結弦に次ぐ金メダリストとなった。

1972年札幌大会で五輪に初出場した日本ペアにとっては悲願のメダルが金となった。札幌五輪では開催国枠の長沢琴枝、長久保裕組は最下位の16位に終わった。98年長野大会でも結成1年足らずの荒井万里絵、天野真組が最下位の20位。指導者と練習環境に恵まれた欧米の背中は遠く、低迷が続いた。

転機は14年ソチ大会での団体初採用。男女が強いことでメダル獲得を見据え、日本スケート連盟は11年から初心者向けの体験会「トライアル」や経験者の相性を探る「トライアウト」を実施。今大会で初めて2組出場が実現し、三浦、木原組は頂点に立った。

シングルの選手だった木原にペア転向を勧めたのが、日本スケート連盟の小林芳子前強化部長で、「本当に、最高に幸せ」と感慨に浸った。転向に向けて木原の両親を説得した際に、木原の父から「分かりました。でも芳子さん、はしごは外さないでくださいよ」とお願いされたことは忘れられない。「“ペアをやって良かった”と言ってくれる日までは、何とか応援したいと。その言葉で心に決めました」と振り返った。