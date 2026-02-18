◇第68回ブルーリボン賞決定

東京映画記者会（スポーツニッポン新聞社など在京スポーツ7紙の映画記者で構成）が選ぶ「第68回ブルーリボン賞」の授賞式が17日、東京・内幸町のイイノホールで行われた。「宝島」の演技で15年ぶり2度目の主演男優賞に輝いた妻夫木聡（45）はスタッフや共演者への感謝を口にし、「片思い世界」など3作品で主演女優賞を射止めた広瀬すず（27）は笑顔をはじけさせた。2人とも、「国宝」で作品賞を贈られた李相日監督（52）の作品に出演経験があり、再会を喜んだ。

妻夫木がまず口にした言葉は「感謝」だった。「宝島」への出演を決めた瞬間から大友啓史監督と心中する思いで、2度の撮影延期を乗り越えた。「監督をはじめスタッフ、キャストの熱い思いに支えられ、沖縄の人々、その先人たちも僕たちを底上げしてくれた。皆で一緒にもらったという思いが強いです」としみじみ話した。

初の主演男優賞を射止めた2010年度「悪人」は、くしくも李相日監督作品。「宝島」と「国宝」は撮影時期などが重なったため、互いに連絡を取りそれぞれの状況を報告し合ってきた。そして、作品は違うが15年ぶりに同じステージで邂逅（かいこう）。李監督からは「より成熟して、作品を背負う俳優として立っている。大きくなったねえ」とねぎらわれた。

「これ、泣かそうとしているでしょ」と照れ笑いを浮かべた妻夫木。「盟友である李監督と映画の歴史を歩めていることが光栄。この年になっても頑張っていける、自分が見たい景色を見に行けている気がしています」と涙で声を詰まらせた。