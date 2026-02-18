3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を目指す侍ジャパンのアドバイザーを務めるパドレス・ダルビッシュ有投手（39）が17日、ジャッジ斬り講座を開講した。米国代表主将の世界的主砲対策として、高めの投球の極意を伝授。決勝まで当たらない組み合わせではあるが、ライバルの大黒柱の弱点を伝えたほか、投手陣の疑問を次々と解消した。

ダルビッシュが視線を送るブルペンでは、既に意識が浸透していた。ブルペン捕手に高めを要求した藤平は、構えたミットの位置を見て「もっと上でお願いします！」と注文。立たせた打者の胸より上の高さに構えられたミット目がけて、直球を投げ込んだ。

藤平の頭にあったのは高めについての助言。「ジャッジの時に投げると思うから」とダルビッシュに言われたと明かし、「日本人の高めより1個高いところを狙っていかないと、真ん中ぐらいになっちゃうから、そこを投げる練習をしたら」という言葉を実践した。勝負どころでの起用が見込まれる右腕は「自分の頭の中になかったところなので少し練習した」と振り返った。

WBCで多くの試合をさばく大リーグの審判は、NPBよりも高めのストライクを取りやすいと指摘する声もある。23年WBCも経験し、ストライクゾーンの違いを感じた高橋宏は「日本とは若干ギャップがあるのかなということを話し合った」と高めのコースの使い方についての質問をした。その時もベテラン右腕の口から出てきた名前はヤンキース・ジャッジ。捕手のジェスチャーをして説明する姿に、松本裕や種市も聞き入った。

日本人より体格で勝りリーチの長い外国人打者に、高めは有効とされる。身長2メートル1のジャッジは昨季打率・331で自身初の首位打者となり、圧倒的な長打力と確実性を備える。一方で比較的数字を落とすのが高めのコースで、外角高めならば打率・125。米国とは決勝まで当たらない組み合わせだが、連覇のためには避けて通れない難敵だ。ダルビッシュは「この辺に構えないと」と首付近のラインを示した。

ダルビッシュの提案を受け、この日の練習前から本格的なバッテリーミーティングも開始された。対戦相手の映像や各打者のデータが共有されるなど影響力は抜群。藤平は「質問したものの答えが100％のものが返ってくる。何か困ったことがあったら一番最初に聞きに行きたい」と目を輝かせた。宮崎事前合宿の日常の光景となった「ダルビッシュ塾」が、連覇への強力な土台として根を張り始めた。（小野寺 大）

▼井端監督（ダルビッシュのアドバイスで韓国、台湾のデータを先にミーティングで分析し）ただボールを打って投げてよりは、はるかに試合に対しての意識が変わってくる。

▼伊藤 今日はツーシームの話も聞いた。あの不器用な北山投手が（ツーシームの投げ方を教わり）すぐに変わる。ダルビッシュさんの言葉は凄いんだなと思った。

▼北山 ダルビッシュさんの今までの経験値、物の見方があってこそのアドバイス。魔法です。魔法の言葉を頂いています。

≪今合宿初の非公開練習≫室内練習場で今合宿初の非公開練習を実施した。サインプレーなどの確認を行ったとみられる。井端監督は「いろいろやらないといけないことはあった。言えない」と内容を伏せた。サイン伝達機器のピッチコムを使ってけん制やバントシフトなど投内連係を図ったもよう。中村悠は「ここぞの時に使うプレー。チーム全体でやった」と振り返った。