◇第68回ブルーリボン賞決定

東京映画記者会（スポーツニッポン新聞社など在京スポーツ7紙の映画記者で構成）が選ぶ「第68回ブルーリボン賞」の授賞式が17日、東京・内幸町のイイノホールで行われた。「宝島」の演技で15年ぶり2度目の主演男優賞に輝いた妻夫木聡（45）はスタッフや共演者への感謝を口にし、「片思い世界」など3作品で主演女優賞を射止めた広瀬すず（27）は笑顔をはじけさせた。2人とも、「国宝」で作品賞を贈られた李相日監督（52）の作品に出演経験があり、再会を喜んだ。

広瀬は「片思い世界」など3作品で初めてブルーリボン賞を受賞。異なる時代に生きるさまざまな女性像を演じ上げた。

撮影時期は異なるが全作品共通で「キャストの皆さんとじっくり話す時間を多く設けてもらった」とし「皆さんに引っ張ってもらってできた役」と感謝。「持っている信念が強い役が多かった。そこを貫いてやるぞとずっとメラメラした状態だった」と気持ちをかき立てながら臨んだ撮影の日々を振り返った。

ともに登壇した先輩俳優の映画への思いを聞き「大先輩の皆さまの背中をこれからも一生懸命追って、頑張ってついていきたい」と決意を新たに。「またここに戻ってこられるように頑張ります」と力強く宣言した。