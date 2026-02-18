UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のノックアウトステージプレーオフ ガラタサライとユベントスの第1戦が、2月18日02:45にネフ・スタデュムにて行われた。

ガラタサライはビクター・オシムヘン（FW）、ノア・ラング（FW）、ユヌス・アクギュン（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するユベントスはケナン・ユルディズ（FW）、ウェストン・マッケニー（MF）、チコ・コンセイソン（FW）らが先発に名を連ねた。

15分に試合が動く。ガラタサライのガブリエル（MF）がゴールを決めてガラタサライが先制。

しかし、16分ユベントスが同点に追いつく。トゥーン・コープマイネルス（MF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

さらに32分ユベントスが逆転。ウェストン・マッケニー（MF）のアシストからトゥーン・コープマイネルス（MF）がゴールを決めて1-2と逆転する。

34分、ユベントスが選手交代を行う。ブレメル（DF）からフェデリコ・ガッティ（DF）に交代した。

ここで前半が終了。1-2とユベントスがリードしてハーフタイムを迎えた。

ユベントスは後半の頭から選手交代。アンドレア・カンビアーゾ（DF）からフアン・カバル（DF）に交代した。

49分ガラタサライのバルシュ・ユルマズ（FW）のアシストからノア・ラング（FW）がゴールを決めて2-2に追いつく。

さらに60分ガラタサライが逆転。ガブリエル（MF）のアシストからダビンソン・サンチェス（DF）がゴールを決めて3-2と逆転する。

67分にユベントスのフアン・カバル（DF）が2枚目のイエローカードにより退場してしまう。

70分、ユベントスが選手交代を行う。チコ・コンセイソン（FW）からフィリプ・コスティッチ（FW）に交代した。

70分、ガラタサライが選手交代を行う。ユヌス・アクギュン（FW）からレロイ・サネ（MF）に交代した。

74分ガラタサライに貴重な追加点が入る。ビクター・オシムヘン（FW）のアシストからノア・ラング（FW）がゴールを決めて4-2。2点差に広げる。

77分、ガラタサライは同時に2人を交代。アブドゥルケリム・バルダクチ（DF）、バルシュ・ユルマズ（FW）に代わりウィルフリード・シンゴ（DF）、マウロ・イカルディ（FW）がピッチに入る。

80分、ユベントスが選手交代を行う。ケフレン・テュラム（MF）からファビオ・ミレッティ（MF）に交代した。

81分、ユベントスが選手交代を行う。ケナン・ユルディズ（FW）からロイス・オペンダ（FW）に交代した。

83分、ガラタサライは同時に2人を交代。イスマイル・ヤコブス（DF）、ノア・ラング（FW）に代わりエブレン・エルマリ（DF）、サシャ・ボエ（DF）がピッチに入る。

後半終了間際の86分ガラタサライが追加点。ビクター・オシムヘン（FW）のアシストからサシャ・ボエ（DF）がゴールで5-2。3点差となる。

そのまま試合終了。ガラタサライが5-2で勝利した。

なお、ガラタサライは43分にアブドゥルケリム・バルダクチ（DF）に、またユベントスは18分にアンドレア・カンビアーゾ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-02-18 05:00:17 更新