侍魂の10発だ。3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する侍ジャパンの森下翔太外野手（25）が17日、フリー打撃で柵越えを連発。42スイングし、事前合宿では最多の10本と量産した。国内で独占ライブ配信する動画配信サービス「Netflix」で同大会のアンバサダーを務める虎党の俳優・渡辺謙（66）から激励を受け、実戦へ向けた準備が加速した。

ティー打撃を行う直前、森下がそのオーラに気づいた。手にしたバットを置いて小走りで向かった先は三塁ベンチ前。激励のため事前合宿を電撃訪問した渡辺謙と、両手で握手を交わした。

「“体が大きくなったね”と言われた。食事とトレーニングをして（と答えました）。タイガースファンというのも知っていました。球場にも何度も来てもらっているので」

連日、大勢の報道陣をはじめ、多くの訪問者がある侍ジャパンでも、その存在感は際立っていたのだろう。渡辺は03年公開のハリウッド映画「ラスト サムライ」に出演し、アカデミー賞の助演男優賞にノミネートされるなど、日本の武士を演じて高い評価を得た世界的スター。約1分間の会話の最後に「ケガなく頑張って」と激励を受け取った直後、若侍の打球がサンマリン宮崎を魅了した。

「しっかり振ること」を意識して近藤、周東と臨んだフリー打撃。森下の打球は放物線を描き続けた。右中間に1発、バックスクリーンへ飛び込む2発を含む計42スイングで10本の柵越え。事前合宿の第1クール2日間で計7本だったアーチを量産し、この日のチーム全体でも最多だった。それでも、あくなき向上心を持つ25歳からは、今後に向けた課題ばかりが口をついた。

「もうちょっと（打球角度を）上げたいなというのは本音。（仕上がりは）実戦が増えてきてから感じるものがあると思う。そこからだと思います」

常々「試合で打てなければ意味がない」と話し、慢心することはない。きょう18日からはライブBP（実戦形式の打撃練習）があり、着々と実戦モードに入っていく。「侍ジャパンというのもありますけど、タイガースファンの人たちもたくさん（日本代表を）見ていると思う。そういう意味でも頑張れたら」。持ち味のパンチ力と勝負強さを本番で発揮するため、刀を研ぐ。 （石崎 祥平）