新潟アルビレックスBBは17日、新潟県長岡市内のアオーレ長岡で20日からアウェーで行われる湘南2連戦に向けた練習を行った。前節の埼玉2連戦でプロ初のスタメン出場を果たしたSFのポーグ健（23）は、3試合連続の先発出場を見据えて気合十分。課題のディフェンス力を向上させ、チームの勝利に貢献する。

前節の埼玉戦でプロ初の先発出場を果たしたが、決して満足はしていない。ポーグは「初戦はチームも自分もいい感じでやれたけど、2戦目は小さいミスが目立って勝ちきることができなかった。もっと集中してやらないといけないと思った」と反省が口をついた。

自身の役目を「ディフェンスから頑張ってチームに勢いをつけて、出だしからインパクトあるプレーをすること」と言うが、前節は「最初の入りを維持するのが難しかった」と振り返る。目標だった2桁得点は奪えず79―69で勝利した初戦は8得点、延長戦の末に104―106で敗れた2戦目は2得点しか記録できなかった。

鵜沢潤監督はポーグへの期待が大きいからこそ「満足はしていない」とさらなる奮起を期待。「まずはディフェンスを頑張ってもらいたい。健がマークする相手は日本人選手の得点源の選手になることが多いので、そこを抑えてくれれば」と続けた。

20日の湘南戦まで中4日と準備期間は短いが、16日のオフは「3度寝して13時間は寝ていた」と休息に専念してリフレッシュ。3試合連続のスタメン出場を視野に入れ「守備からリズムをつかんで攻撃につなげて、次こそ2桁得点を挙げてチームの勝利に貢献したい」と闘志を燃やした。