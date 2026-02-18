日米両政府は、米国への５５００億ドル（約８４兆円）の投資計画で、第１号案件となるプロジェクトの内容について詰めの協議に入った。

採算性の確保を徹底しながら、互いに発展できる事業を選定することが重要だ。

赤沢経済産業相は先週訪米し、ラトニック米商務長官と協議を加速させることで一致した。３月１９日に予定される日米首脳会談までの合意を念頭に置いている。

米国への巨額投資は、日米関税交渉で関税率を引き下げる代わりに、日本側が約束したものだ。

経済安全保障を強化する観点から、日本企業が、米製造業の再興に協力することなどが狙いだ。安保環境が厳しさを増す中、同盟国とサプライチェーン（供給網）を強靱（きょうじん）化する意義は大きい。

欧州連合（ＥＵ）など各国・地域も、同様に米国への投資を約束している。日本の第１号案件はモデルケースにもなるだろう。

第１号案件は、三つの事業が有力になっているという。

ガス火力発電所の事業がまず候補に挙がっている。米国では、ＡＩ（人工知能）向けにデータセンターの建設が急速に進んでおり、電力需要の大幅な伸びが見込まれているためだ。

日本企業はガスタービンの製造に強みを持つ。建設的な協力関係を築くことが期待されよう。

原油積み出し港の整備も候補だ。米国は原油を輸出するために大型タンカーが利用できる港湾施設の建設を急いでいる。

日本の協力が原油の対日輸出増につながれば、エネルギー安保の強化にも資するだろう。

半導体の製造で欠かせない人工ダイヤモンドを製造する工場の新設も検討されている。強い競争力を持つ中国に対抗し、日米両国での安定的な確保につなげたい。

各プロジェクトの資金面は日本側が負担し、国際協力銀行（ＪＢＩＣ）などが出資や融資、融資の保証を行う枠組みだ。巨額の損失が生じれば最終的には国民の税金が失われ、重い負担になる。

日米双方が協力し、採算性や事業の将来性、市場環境などを慎重に見極めていくことが大切だ。

ＪＢＩＣの前年度末の出融資残高は１５兆円超で、これほど巨額の事業を手掛けた経験に乏しい。人員や体制の拡充も必須になる。

トランプ大統領は韓国に対し、投資計画の遅れに不満を持って関税の引き上げを通告した。米側の出方は予測が難しいだけに、日本は注意深く協議を進めたい。