広島県東広島市の住宅が燃え、住人とみられる男性が血を流して死亡しているのが見つかった事件で、室内に油のような液体の痕跡があることが、捜査関係者への取材でわかった。

県警は１７日、何者かが住人を襲った後に火を付けた可能性があるとして、殺人や現住建造物等放火などの容疑で捜査本部を設置した。

発表では、司法解剖の結果、遺体の死因は首を刃物で複数回刺されたことによる失血死だった。住宅には、住宅リフォーム会社を経営する４０歳代の男性と妻の５０歳代の女性が住んでいた。県警は、遺体は男性とみて調べている。妻とみられる女性は近くの家に逃げ込み、病院に搬送された。命に別条はないという。

捜査関係者によると、１７日に始まった現場検証で、室内に油のような液体が残っていたことが判明。揮発性があるとみられ、県警が鑑定して成分の特定を進める。

住宅１階の窓ガラスが割れていたこともわかり、県警は、何者かが侵入した形跡の可能性があるとみている。

「若い男が火を」…女性が近所に逃げ込み説明

妻とみられる女性が逃げ込んだ住宅に住む男性（４０）が読売新聞の取材に応じた。女性は１６日午前３時半頃に訪れたといい、事件時の状況について「（家に）入ってきたマスク姿の若い男に２階に上がるよう、刃物で脅された。家に火をつけられた。スマホを取られた」と説明。女性の髪はぬれていたように見え、油のような臭いがしたという。女性は「夫がまだ現場に残っている。大丈夫だろうか」と不安そうにもしていたという。

近隣住民によると、現場周辺では事件直後、複数の住宅のインターホンに血痕がついていたといい、女性が助けを求めて回ったとみられる。