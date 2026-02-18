【侍の国宝】侍投手陣にはなくてはならない存在がいる。井端監督就任当初から侍ジャパンのブルペン捕手を務める高城俊人氏（32）。投手陣一人一人に合わせ、調整を支えていく仕事は、歌舞伎でいう「床山（とこやま）」だ。

DeNAでもブルペン捕手を務めている。「一球一球ちゃんと向き合う。ありのまま、感じたことを正直に。それが一番大切なのかな」と仕事を説明した。井端監督の初陣となった23年のアジアプロ野球チャンピオンシップから侍ジャパンのブルペン捕手も務める中で、代表であってもやることは変わらないという。

大事にしているのは「気を使わないこと」。ブルペンで投手の球を一番に感じる存在だからこそ「感じたままに全部伝えるようにしています」と言う。「投げている人って、自分が良かったか悪かったか、投げていて分かる。そこで気を使って“良かった”と言っても“向き合っていないな”と思われたら嫌なので」と日本を代表する好投手が勢ぞろいする期間でもうそは言わない。

本音でぶつかるからこそ信頼が生まれる。大舞台に挑む投手たちの最終調整まで向き合い送り出すブルペン捕手は、揺るぎない信念の下で侍たちを支えている。（小野寺 大）